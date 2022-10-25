Разрушена оккупантами. Бойцы Нацгвардии показали видео из освобожденной Белогоровки

25 октября, 13:17
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Белогоровка полностью разрушена оккупантами (Фото:Кадр видео Нацгвардия)

Белогоровка полностью разрушена оккупантами (Фото:Кадр видео Нацгвардия)

Бойцы Национальной гвардии показали видео из освобожденного поселка Белогоровка Луганской области.

Как сообщает пресс-служба Нацгвардии, Белогоровка — первый поселок в Луганской области, который освободили украинские силы.

Гвардейцы закрепили свои позиции и крепко держат оборону до сих пор на этом направлении.

Видео дня

Бойцы отмечают, что от селения не осталось ничего. Все полностью разрушено и разбито. Почти все жители уехали.

https://www.youtube.com/watch?v=45xqbfjpIcY

После зачистки города нацгвардейцы эвакуировали еще четырех жителей, которые оставались в Белогоровке без света, тепла и продовольствия.

Удачное контрнаступление ВСУ в Харьковской области создало условия для освобождения Луганской области. 5 октября глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявил о начале деоккупации региона. По состоянию на 7 октября было известно об освобождении семи населенных пунктов области.

Позже Гайдай заявил, что в Луганскую область оккупанты стянули силы и технику, которые отступали из Харьковской области, поэтому деоккупация региона усложняется.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Донбасс Нацгвардия Украины Луганская область Война России против Украины

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