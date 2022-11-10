Нет людей и ни одного целого дома: появилось видео из освобожденного села Потемкино
В селе Потемкино не осталось местных жителей (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)
В освобожденном селе Потемкино Херсонской области не осталось местных жителей. Оккупанты разрушили всю инфраструктуру в населенном пункте.
Видео из освобожденного села опубликовал в Telegram глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич.
По его словам, ситуация в населенном пункте сложная.
После оккупации в селе почти не осталось людей, хотя до этого проживало 380 человек.
«Здесь нет ни одного уцелевшего дома, враги разрушили почти всю инфраструктуру. В Потемкинском учебном заведении воспитывались и учились 34 ребенка, теперь они больше не могут посетить свою школу и садик, ведь их уничтожили», — отметил Янушевич.
Он добавил, что жители постепенно возвращаются в село и начинают восстанавливать свои дома.
Вооруженные силы Украины освободили от оккупантов село Потемкино 30 июня.