Нет людей и ни одного целого дома: появилось видео из освобожденного села Потемкино 10 ноября, 14:21 В селе Потемкино не осталось местных жителей (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

В освобожденном селе Потемкино Херсонской области не осталось местных жителей. Оккупанты разрушили всю инфраструктуру в населенном пункте.

Видео из освобожденного села опубликовал в Telegram глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич.

По его словам, ситуация в населенном пункте сложная.

После оккупации в селе почти не осталось людей, хотя до этого проживало 380 человек.

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«Здесь нет ни одного уцелевшего дома, враги разрушили почти всю инфраструктуру. В Потемкинском учебном заведении воспитывались и учились 34 ребенка, теперь они больше не могут посетить свою школу и садик, ведь их уничтожили», — отметил Янушевич.

Он добавил, что жители постепенно возвращаются в село и начинают восстанавливать свои дома.

Вооруженные силы Украины освободили от оккупантов село Потемкино 30 июня.

