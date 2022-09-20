Село-призрак. Украинские военные показали видео из освобожденного Богородичного 20 сентября, 09:17 Военные показали, как выглядит освобожденное село Богородичное (Фото:Кадр видео Командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины)

Бойцы Десантно-штурмовых войск показали, как выглядит недавно освобожденное от российских оккупантов село Богородичное Донецкой области.

Соответствующее видео опубликовано на странице Командования Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины в Telegram.

«Село-призрак. Дома разбиты, дороги усеяны огромными воронками и всюду разбросаны вещи российских захватчиков. Так выглядит село Богородичное Донецкой области, недавно освобожденное подразделениями ДШУ ВС Украины», — говорится в подписи к ролику.

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В селе оккупанты долгое время проживали в монастыре.

Войска РФ нанесли удар по церковным зданиям уже после того, как украинские военные взяли село под свой контроль и провели зачистку.

Об освобождении Богородичного стало известно 12 сентября.

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