Медики ВСУ героически прорываются к раненым в Соледаре под огнем оккупантов — видео 12 января, 11:37 Медики прорвались к раненым на американском бронетранспортере М113 (Фото:Скриншот видео AlexRaptor94/Twitter)

В соцсетях появилось видео героического прорыва военных медиков к раненым украинским бойцам в Соледаре Донецкой области, который продолжают штурмовать российские оккупанты.

Для этого они использовали американский бронетранспортер М113, на котором промчались на скорости по улицам, где сейчас идут ожесточенные бои между ВСУ и наемниками ЧВК Вагнера, пытающимся взять город под свой контроль.

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Как видно на обнародованных кадрах, медики, рискуя собственными жизнями, сумели добраться к точке назначения и успешно провести эвакуацию, несмотря на обстрел со стороны захватчиков.

Российская пропаганда ранее отчиталась со ссылкой на ЧВК Вагнера о якобы «захвате» города, однако в украинском Генштабе это опровергли, заявив, что в городе продолжаются уличные бои.

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Западные разведки информацию о «взятии» Соледара российскими войсками также не подтверждают.