Появилось видео эвакуации раненых защитников Мариуполя с Азовстали 17 мая, 15:56 Цей матеріал також доступний українською По имеющимся данным, с Азовстали эвакуировали уже более 260 тяжелораненых бойцов (Фото:Скриншот видео Оперативний ЗСУ)

В соцсетях появилось видео эвакуации тяжелораненых защитников Мариуполя с территории Азовстали.

Война России против Украины — главные события 17 мая

Обнародованные кадры, авторство которых не указано, было снято с помощью дрона.

На нем видно, как украинские бойцы в сопровождении гражданских лиц несут по территории разрушенного меткомбината носилки со своими сослуживцами.

Видео дня

Ранее при посредничестве мирового сообщества были достигнуты договоренности об эвакуации с Азовстали тяжелораненых защитников Мариуполя.

На это время территорию завода покинули уже около десяти автобусов с более 260 украинскими бойцами.

Планируется, что их доставят в госпитали на оккупированных территориях, после чего должен состояться обмен с РФ.

При этом большая часть Азовстали все еще находится под контролем украинских военных.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.