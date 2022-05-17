Появилось видео эвакуации раненых защитников Мариуполя с Азовстали

17 мая, 15:56
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По имеющимся данным, с Азовстали эвакуировали уже более 260 тяжелораненых бойцов (Фото:Скриншот видео Оперативний ЗСУ)

По имеющимся данным, с Азовстали эвакуировали уже более 260 тяжелораненых бойцов (Фото:Скриншот видео Оперативний ЗСУ)

В соцсетях появилось видео эвакуации тяжелораненых защитников Мариуполя с территории Азовстали.

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Обнародованные кадры, авторство которых не указано, было снято с помощью дрона.

На нем видно, как украинские бойцы в сопровождении гражданских лиц несут по территории разрушенного меткомбината носилки со своими сослуживцами.

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Ранее при посредничестве мирового сообщества были достигнуты договоренности об эвакуации с Азовстали тяжелораненых защитников Мариуполя.

На это время территорию завода покинули уже около десяти автобусов с более 260 украинскими бойцами.

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https://www.youtube.com/watch?v=ZBsiC_hZui4

Планируется, что их доставят в госпитали на оккупированных территориях, после чего должен состояться обмен с РФ.

При этом большая часть Азовстали все еще находится под контролем украинских военных.

Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Мариуполь Российская агрессия Эвакуация Украинские военные Азовсталь Обмен пленными Полк Азов Война России против Украины

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