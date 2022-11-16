Работа комплекса С-300. В Воздушных силах показали видео эффектного уничтожения российской ракеты

16 ноября, 14:10
Поделиться:
Вражескую ракету сбили с помощью комплекса С-300 (Фото:Генштаб)

Вражескую ракету сбили с помощью комплекса С-300 (Фото:Генштаб)

Украинская ПВО успешно отработала во время массированной атаки РФ во вторник, 15 ноября. В Сети появилось видео эффектного уничтожения одной из вражеских ракет.

Ролик опубликован в Telegram-канале Воздушных сил ВСУ.

На видео показана результативная работа зенитно-ракетного комплекса С-300.

Читайте также:
Массированная атака РФ: обнародовано зрелищное видео перехвата одной из российских ракет

В каком именно регионе был снят ролик, не сообщается.

15 ноября Украина подверглась самой массированной атаке со стороны РФ.

По гражданской инфраструктуре было выпущено более 100 ракет. Больше половины из них были перехвачены системой ПВО, однако энергосистеме страны был нанесен серьезный урон. В связи с этим во многих областях Украины начались аварийные отключения света.

Видео дня

https://www.youtube.com/watch?v=IPZK9o8Lljs
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Ракеты Ракета Ракетные удары ЗРК С-300 Воздушные силы Война России против Украины

Поделиться:
Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X