Работа комплекса С-300. В Воздушных силах показали видео эффектного уничтожения российской ракеты 16 ноября, 14:10 Вражескую ракету сбили с помощью комплекса С-300 (Фото:Генштаб)

Украинская ПВО успешно отработала во время массированной атаки РФ во вторник, 15 ноября. В Сети появилось видео эффектного уничтожения одной из вражеских ракет.

Ролик опубликован в Telegram-канале Воздушных сил ВСУ.

На видео показана результативная работа зенитно-ракетного комплекса С-300.

В каком именно регионе был снят ролик, не сообщается.

15 ноября Украина подверглась самой массированной атаке со стороны РФ.

По гражданской инфраструктуре было выпущено более 100 ракет. Больше половины из них были перехвачены системой ПВО, однако энергосистеме страны был нанесен серьезный урон. В связи с этим во многих областях Украины начались аварийные отключения света.



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