Украинские военные показали зрелищное видео ближнего боя с оккупантами 15 сентября, 09:57 Противник пытался бежать, но бойцы Сил обороны не оставили ему такой возможности (Фото:Скриншот видео 2uwmp/Twitter)

В соцсетях появилось зрелищное видео ближнего боя между украинскими военными и российскими захватчиками.

Разведывательный беспилотник зафиксировал, как бойцы Сил обороны, штурмующие террикон, активно теснят противника, заставляя его спасаться бегством.

Впрочем, далеко уйти оккупанту, тащившему при этом своего сослуживца, не удалось, поскольку вслед ему полетела осколочная граната, а завершила все автоматная очередь одного из защитников Украины.

Видео дня

Где именно было снято обнародованное видео, не уточняется, однако, судя по тому, что бой происходил на терриконе, место действия, вероятно, восток страны.

Тем временем украинская армия продолжает свое контрнаступление, начавшееся 29 августа, освобождая украинские территории сразу на нескольких направлениях.

Силы обороны удерживают Антоновский мост и другие переправы через Днепр в Херсонской области под огневым контролем, не давая оккупантам восстановить критически важные для них маршруты.

Таким образом они заблокировали переброску российских войск, что серьезно снизило возможности ВС РФ в этом регионе.

Кроме Херсонской, активное контрнаступление началось также и в Харьковской области.

И хотя в Генштабе ВСУ информацию о его ходе стараются не комментировать, на сегодняшний день уже известно об освобождении целого ряда территорий общей площадью более 8000 кв. км, в том числе ключевые для РФ Балаклею, Купянск и Изюм.

В свою очередь украинские партизаны продолжают ликвидацию прокремлевских коллаборантов, добровольно согласившихся работать на российских захватчиков.



На фоне этого оккупанты решили отказаться от проведения на временно подконтрольных им территориях псевдореферендума о «присоединении» к РФ.

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