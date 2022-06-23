ВСУ держат оборону: появилось новое видео уличных боев в Северодонецке 23 июня, 13:04 Цей матеріал також доступний українською Украинские военные продолжают держать оборону, несмотря на превосходящие силы противника (Фото:Скриншот видео Оперативний ЗСУ)

Украинские военные продолжают держать оборону от российских захватчиков в Северодонецке Луганской области.

Несмотря на постоянные артиллерийские и авиаудары превосходящих сил противника, защитники города дают им отпор, используя все имеющиеся в своем распоряжении средства.

Видео дня

На новом видео из Северодонецка, обнародованном в соцсетях в четверг, 23 июня, запечатлена работа украинского танка, взаимодействующего с пехотой для уничтожения огневых точек оккупантов.

По словам главы Луганской областной военной администрации Сергея Гайдая, российские войска бросили на штурм города огромные силы, стянув туда практически все свои резервы.

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