Стрельба в Днепре. Появилось полное видео с нагрудных камер полицейских — Схемы 30 августа, 20:06 Место инцидента (Фото:Офис Генерального прокурора / Telegram)

Журналисты Схем опубликовали полное видео с нагрудных камер полицейских, которые участвовали в конфликте в Днепре, в результате которого погиб мужчина.

На кадрах зафиксирован инцидент с момента остановки автомобиля, с последующим развитием конфликта и применением полицейским оружия.

Это видео общим хронометражем восемь с половиной минут. Ранее Патрульная полиция официально обнародовала более короткое видео на три минуты.

Видео дня

29 августа в Днепре патрульный полицейский после конфликта застрелил мужчину, автомобиль которого остановили для проверки. По предварительным данным, правоохранители хотели его остановить из-за нарушения правил дорожного движения. Однако после этого мужчина вел себя агрессивно и имел все признаки алкогольного опьянения.

В Госбюро расследований сообщили, что расследуют правомерность применения правоохранителем табельного оружия. Полицейского задержали по факту превышения полномочий.

ГБР начало уголовное производство по ч. 1 ст. 115, ч. 3 ст. 365 УК, изучают все обстоятельства инцидента и решают вопрос о сообщении ему о подозрении.