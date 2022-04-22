Падение Ан-26: В Запорожской ОВА опубликовали первое фото с места крушения самолета 22 апреля, 14:35 Цей матеріал також доступний українською В Запорожской области потерпел крушение Ан-26 (Фото:ЗОВА)

В Запорожской ОВА опубликовали первое фото с места крушения украинского самолета Ан-26, в результате которого погиб один человек и двое пострадали.



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«Подробности о падении самолета Ан-26. Первое фото с места событий», — говорится в сообщении.



Фото: Запорожская ОВА

В результате падения военно-транспортного самолета Ан-26 в Запорожской области в пятницу, 22 апреля, один человек погиб, еще двое получили травмы.

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Воздушное судно выполняло технический рейс. Количество экипажа и причины падения выясняются. По предварительной и пока не подтвержденной информации Запорожской ОВА, самолет задел электроопору, в результате чего загорелся двигатель.

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