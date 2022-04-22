Падение Ан-26: В Запорожской ОВА опубликовали первое фото с места крушения самолета

22 апреля, 14:35
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В Запорожской области потерпел крушение Ан-26 (Фото:ЗОВА)

В Запорожской области потерпел крушение Ан-26 (Фото:ЗОВА)

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В Запорожской ОВА опубликовали первое фото с места крушения украинского самолета Ан-26, в результате которого погиб один человек и двое пострадали.

Война России против Украины — главные события 22 апреля

«Подробности о падении самолета Ан-26. Первое фото с места событий», — говорится в сообщении.

Запорожская ОВА
Фото: Запорожская ОВА

В результате падения военно-транспортного самолета Ан-26 в Запорожской области в пятницу, 22 апреля, один человек погиб, еще двое получили травмы.

Видео дня

Воздушное судно выполняло технический рейс. Количество экипажа и причины падения выясняются. По предварительной и пока не подтвержденной информации Запорожской ОВА, самолет задел электроопору, в результате чего загорелся двигатель.

Редактор: Диана Ковалева

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Теги:   Запорожская область Ан-26 Крушение самолета Война России против Украины

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