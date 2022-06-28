Родители с детьми спасались бегством: появилось видео удара РФ рядом с центральным парком Кременчуга

28 июня, 16:09
Сила взрыва была колоссальной (Фото:Скриншот видео Shtirlitz53/Twitter)

Сила взрыва была колоссальной (Фото:Скриншот видео Shtirlitz53/Twitter)

Во вторник, 28 июня, в соцсетях появились новые видео, на которых зафиксирован разрушительный ракетный удар по Кременчугу, нанесенный войсками РФ 27 июня.

Обнародованные кадры были сняты камерами наблюдения, установленными в центральном парке города.

Читайте также:
Удар РФ по Кременчугу может быть рассмотрен в Гааге — Венедиктова

В результате попадания одной из ракет был уничтожен местных торговый центр Амстор, в результате чего погибли более 20 человек, а еще столько же числятся пропавшими без вести. Кроме того, десятки посетителей ТЦ получили ранения.

Видео дня
https://www.youtube.com/watch?v=S2P6cCyLVqw

Вторая ракета, судя по опубликованным видео, ударила в непосредственной близости от парка, спровоцировав панику среди местных жителей, гулявших там, в том числе и с детьми.

https://twitter.com/Shtirlitz53/status/1541755434696065026
Редактор: Олег Кононенко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Российская агрессия Полтавская область Кременчуг Ракетные удары Парк Военные преступления Война России против Украины

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X