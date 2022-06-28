Родители с детьми спасались бегством: появилось видео удара РФ рядом с центральным парком Кременчуга 28 июня, 16:09 Сила взрыва была колоссальной (Фото:Скриншот видео Shtirlitz53/Twitter)

Во вторник, 28 июня, в соцсетях появились новые видео, на которых зафиксирован разрушительный ракетный удар по Кременчугу, нанесенный войсками РФ 27 июня.

Обнародованные кадры были сняты камерами наблюдения, установленными в центральном парке города.

В результате попадания одной из ракет был уничтожен местных торговый центр Амстор, в результате чего погибли более 20 человек, а еще столько же числятся пропавшими без вести. Кроме того, десятки посетителей ТЦ получили ранения.

Видео дня

Вторая ракета, судя по опубликованным видео, ударила в непосредственной близости от парка, спровоцировав панику среди местных жителей, гулявших там, в том числе и с детьми.

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