Появилось новое видео ночного удара ВСУ по Антоновскому мосту

27 июля, 11:54
В результате удара проезд по мосту был закрыт (Фото:Скриншот видео ЦАПЛІЄНКО_UKRAINE FIGHTS)

В результате удара проезд по мосту был закрыт (Фото:Скриншот видео ЦАПЛІЄНКО_UKRAINE FIGHTS)

В соцсетях обнародовали новое видео удара по Антоновскому мосту во временно оккупированном РФ Херсоне, который был нанесен ВСУ в ночь на 27 июля.

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На нем видно, как минимум, восемь ракетных прилетов, в результате которых стратегически важный для российских войск объект получил серьезные повреждения, из-за которых проезд транспорта по нему был закрыт.

Видео дня
https://www.youtube.com/watch?v=zCS0CTW_3Lo

В свою очередь на Банковой, комментируя уже третий удар украинских военных по Антоновскому мосту, порекомендовали российским войскам покинуть Херсон, пока у них еще есть такая возможность.

«От реальности не уйдешь: оккупантам стоит учиться вплавь пересекать Днепр. Или покинуть Херсон, пока есть возможность. Третьего предупреждения может не быть», — заявил советник главы ОПУ Михаил Подоляк.

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О первом ударе по Антоновскому мосту стало известно 19 июля. На следующий день кремлевская пропаганда заявила о еще одном обстреле, показав его последствия.

https://www.youtube.com/watch?v=tlYqgiFcQGM
Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Российская агрессия Херсон Ракетные удары Мост Война России против Украины

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