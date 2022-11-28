В соцсетях показали последствия удара по расположению оккупантов в Пологах 28 ноября, 09:37 В результате удара противник понес серьезные потери (Фото:360tv)

Жители временно оккупированного РФ города Пологи Запорожской области показали последствия предполагаемого удара Сил обороны по расположению российских войск.

Соответствующее фото было опубликовано в понедельник, 28 ноября, в Telegram-канале Оперативний ЗСУ.

Об ударе по оккупантам в Пологах и Черниговке сообщалось в утренней сводке Генерального штаба.

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«В результате действий Сил обороны около 80 захватчиков получили ранения. Число погибших оккупантов уточняется», — говорилось в сообщении.

На обнародованном снимке видно практически полностью разрушенное здание универмага.

Согласно данным из прокремлевских Telegram-каналов, в нем располагались российские военные и оккупационная администрация.