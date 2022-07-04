Появилось фото поднятого украинского флага над островом Змеиный 4 июля, 15:17 Над островом Змеиный снова украинский флаг (Фото:Госпогранслужба)

Украинские пограничники показали фото с поднятым флагом Украины на острове Змеиный.

Снимок опубликован в Telegram-канале Госпогранслужбы.

Ранее в оперативном командовании Юг сообщили, что операция по освобождению Змеиного завершена. Территория возвращена под юрисдикцию Украины.

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Кроме того, над островом подняли флаг Украины.

30 июня в ОК Юг проинформировали, что после мощных ударов ВСУ российские оккупанты спешно эвакуировали остатки гарнизона на двух скоростных катерах и покинули остров Змеиный на западе Черного моря.

В министерстве обороны РФ подтвердили информацию о бегстве своих военных с острова Змеиный и назвали это «жестом доброй воли».

В Минобороны Британии подчеркнули, что ни о каком «жесте доброй воли» речь не идет.

В Пентагоне также опровергли кремлевскую версию и отметили, что украинцы очень успешно оказывали значительное давление на оккупировавших Змеиный россиян.

По подсчетам Forbes, во время ударов по Змеиному россияне лишились техники почти на миллиард долларов.

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