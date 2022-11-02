ВСУ обнародовали спутниковые снимки российских самолетов с ракетами Кинжал в Беларуси 2 ноября, 17:23 Российские МиГ-31К находятся на аэродроме Мачулищи (Фото:t.me/AFUStratCom)

В среду, 2 ноября, Управление стратегических коммуникаций ВСУ опубликовало у себя в Telegram-канале спутниковые снимки с российскими истребителями МиГ-31К в Беларуси.

Как сообщается, самолеты оккупантов сейчас находятся на аэродроме Мачулищи.

«На фото видны три сверхзвуковых истребителя-перехватчика МиГ-31К, которые могут нести на себе гиперзвуковые ракеты Х-47М2 Кинжал и способны запускать их на расстояние 2000 километров. Кроме этого, можно увидеть несколько ракетных контейнеров, в которых и могут храниться Кинжалы», — говорится в комментарии к обнародованным снимкам.

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Впервые информация о том, что в Беларусь прибыли российские самолеты, способные нести на себе указанное вооружение появилась еще 18 октября.

В свою очередь в Белом доме заявляют, что подтверждений того, что РФ перебросила вместе с ними и ракеты Кинжал, у США пока нет.

По словам спикера Воздушных сил Юрия Игната, данные ракеты входят в число наиболее проблемных для украинской ПВО, поскольку развивают чрезвычайно высокую скорость.

«Это новейший тип ракет, принятый на вооружение России в 2018 году. Всего было выпущено несколько десятков таких ракет. Масса боевой части Х-47М составляет 500 кг, а скорость ракеты — более 12 000 км/ч. После пуска из самолета ракета поднимается на большую высоту в верхние слои атмосферы, и достигает максимальной скорости при заходе на цель по баллистической траектории. Тактико-технические характеристики этой ракеты не позволяют существующим средствам противовоздушной обороны ВСУ эффективно выявлять и уничтожать ее», — пояснил он.