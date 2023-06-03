Появились спутниковые снимки последствий удара по порту Бердянска 3 июня, 23:15 «Хлопок» в Бердянске (Фото:Бердянск Сегодня/Telegram)

За последние два дня во временно оккупированном Бердянске в Запорожье дважды произошел «хлопок» в порту. В сети появились спутниковые снимки после обстрелов. На фото видно каким разрушениям подверглись сооружения.

Соответствующее сообщение обнародовал аналитик отдела исследований внешней и оборонной политики Американского института предпринимательства Брэди Эфрик в Twitter.

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«Ущерб от недавнего удара по порту оккупированного Россией Бердянска видно на новых спутниковых снимках. Это место находится более 90 километров от линии фронта в Украине», — сообщил Эфрик.

На кадрах видны значительные разрушения здания, в котором оккупанты обустроили свой штаб. Однако количество ликвидированных захватчиков и уничтоженной техники не уточняется.

Фото: Brady Africk/Twitter

Фото: Brady Africk/Twitter

В воскресенье, 28 мая, в оккупированном Бердянске Запорожской области сообщали о по меньшей мере пяти попаданиях ВСУ по российским позициям в Бердянске.

Днем в пятницу, 2 июня, в Бердянске прогремели мощные взрывы.

После взрыва, который прогремел в порту Бердянска, россияне начали срочно вывозить оборудование и отводить корабли, которыми планировали вывозить краденое зерно.

В субботу, 3 июня, в городе прогремело по меньшей мере восемь взрывов. В то же время оккупанты заявили о сбитии шести ракет.