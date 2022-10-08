Появились спутниковые снимки Крымского моста после взрыва 8 октября, 21:56 Пожар на Крымском мосту (Фото:Reuters/Stringer)

Опубликованы спутниковые снимки, на которых видны повреждения на Крымском мосту после взрыва 8 октября.

Фотографии опубликовала компания Planet в Twitter.



8 октября на Крымском мосту, соединяющем Россию и оккупированный ею полуостров и через который россияне перебрасывают подкрепление для своих войск, вспыхнул пожар. Он частично разрушен, движение по мосту закрыто. оккупанты сначала заявили, что горит «цистерна с топливом», позже в России заявили, что на Крымском мосту якобы «подорвали грузовой автомобиль».



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Источники НВ в правоохранительных органах сообщают, что подрыв Крымского моста — спецоперация Службы безопасности Украины. В СБУ заявили, что свою роль будут комментировать «после окончательной победы».

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что взрыв на Крымском мосту может быть частью борьбы российских силовиков между собой.



Российский диктатор Владимир Путин поручил создать правительственную комиссию в связи «с чрезвычайной ситуацией» на оккупированном полуострове.