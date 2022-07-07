Появились фото с последствиями удара ВСУ по аэродрому в оккупированном РФ Мелитополе

7 июля, 12:44
В результате удара были ликвидированы около 150 оккупантов, более 300 получили ранения (Фото:Pravda Gerashchenko)

В результате удара были ликвидированы около 150 оккупантов, более 300 получили ранения (Фото:Pravda Gerashchenko)

В соцсетях появились фото, на которых видны последствия удара ВСУ по аэродрому во временно оккупированном РФ Мелитополе Запорожской области.

Соответствующие спутниковые снимки опубликовал у себя в Telegram-канале советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

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На них видно, что после удара в районе взлетно-посадочной полосы, рядом с которой находились несколько самолетов, начался масштабный пожар.

Видео дня

Согласно данным Стратегического командования, в целом в результате операции ВСУ база оккупантов, расположенная на территории аэродрома, получила серьезный урон.

В частности, украинские военные уничтожили не менее четырех зданий, среди которых казармы и пункт управления, а также электронное оборудование систем ПВО и РЭБ.

Кроме того, были ликвидированы около 150 оккупантов, еще более 300 получили ранения разной степени тяжести.

Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Российская агрессия Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Запорожская область Аэродром Мелитополь Война России против Украины

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