Одному из оккупантов оторвало конечности. Появились подробности подрыва машины спецслужб РФ в Мелитополе — видео 23 декабря, 13:28 Автомобиль сгорел дотла (Фото:bayraktar_1love/Twitter)

В автомобиле, подорванном в пятницу, 23 декабря, во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области, находились сотрудники российских спецслужб.

Об этом сообщил с места происшествия один из кремлевских пропагандистов.

«Машина ехала по проезжей части, припарковалась, и сработало самодельное взрывное устройство. Находились внутри сотрудники спецслужб. Один очень тяжело пострадал. Сейчас находится в госпитале. У другого отрыв конечностей», — рассказал он, комментируя последствия взрыва.

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Автомобиль в результате взрыва сгорел дотла.