Одному из оккупантов оторвало конечности. Появились подробности подрыва машины спецслужб РФ в Мелитополе — видео
Автомобиль сгорел дотла (Фото:bayraktar_1love/Twitter)
В автомобиле, подорванном в пятницу, 23 декабря, во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области, находились сотрудники российских спецслужб.
Об этом сообщил с места происшествия один из кремлевских пропагандистов.
«Машина ехала по проезжей части, припарковалась, и сработало самодельное взрывное устройство. Находились внутри сотрудники спецслужб. Один очень тяжело пострадал. Сейчас находится в госпитале. У другого отрыв конечностей», — рассказал он, комментируя последствия взрыва.
Автомобиль в результате взрыва сгорел дотла.