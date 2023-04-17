Готовы к контрнаступлению. В соцсетях появились первые фото БМП M2 Bradley в украинском камуфляже
О поставках в Украине M2 Bradley стало известно в январе 2023 года (Фото:Joker/Twitter)
Опубликованы первые снимки американских боевых машин пехоты M2 Bradley в украинском камуфляже.
Ранее в соцсетях было обнародовано видео с несколькими единицами этой техники, однако на них БМП были все еще песочного цвета.
Теперь же были появились фото, на которых Bradley уже перекрашены в пиксельный зелено-серый камуфляж ВСУ.
В то же время, где именно были сделаны данные снимки, не уточняется.
Первый украинский батальон завершил свое обучение на этих БМП в Германии еще в феврале.
Напомним, 50 M2 Bradley вошли в пакет военной помощи США на $3 млрд, о котором было объявлено 6 января 2023-го.
Кроме того, позже стало известно о дополнительных поставках Украине еще 59 единиц.