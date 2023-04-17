Готовы к контрнаступлению. В соцсетях появились первые фото БМП M2 Bradley в украинском камуфляже

17 апреля, 14:33
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О поставках в Украине M2 Bradley стало известно в январе 2023 года (Фото:Joker/Twitter)

О поставках в Украине M2 Bradley стало известно в январе 2023 года (Фото:Joker/Twitter)

Опубликованы первые снимки американских боевых машин пехоты M2 Bradley в украинском камуфляже.

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Ранее в соцсетях было обнародовано видео с несколькими единицами этой техники, однако на них БМП были все еще песочного цвета.

https://twitter.com/MorozDmit/status/1647891031801593856

Теперь же были появились фото, на которых Bradley уже перекрашены в пиксельный зелено-серый камуфляж ВСУ.

Видео дня

https://twitter.com/_joker_111/status/1647903408706269185

В то же время, где именно были сделаны данные снимки, не уточняется.

Инфографика: NV
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Первый украинский батальон завершил свое обучение на этих БМП в Германии еще в феврале.

Напомним, 50 M2 Bradley вошли в пакет военной помощи США на $3 млрд, о котором было объявлено 6 января 2023-го.

Кроме того, позже стало известно о дополнительных поставках Украине еще 59 единиц.

Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Российская агрессия Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Бронетехника Война России против Украины БМП M2 Bradley

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