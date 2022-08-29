Попадание в военный объект. В полиции сообщили подробности ракетного удара по Ровенской области

29 августа, 12:00
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В полиции сообщили подробности ракетного удара оккупантов по Ровенской области (Фото:Рівне Головне/Telegram)

В полиции сообщили подробности ракетного удара оккупантов по Ровенской области (Фото:Рівне Головне/Telegram)

По данным правоохранителей, под ракетный удар российских оккупантов в воскресенье, 28 августа, попал объект военной инфраструктуры в городе Сарны Ровенской области.

Об этом сообщает пресс-служба областной полиции в Telegram.

Сегодня специалисты взрывотехнической службы продолжают обследовать место ракетных обстрелов.

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Предварительно, оккупанты выпустили ракеты типа Х-101 из самолетов ТУ-22.

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Повреждения получили около 30 гражданских объектов, в том числе помещение центральной районной больницы. Также повреждена высоковольтная линия электропередач. Окончательная информация уточняется.

Кроме того, в результате авиаудара произошло возгорание около гектара лесного массива. Сотрудники ГСЧС пожар локализовали и ликвидировали.

По данному факту правоохранители открыли уголовное производство по статье 3 статьи 110 (Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины.

https://www.youtube.com/embed/IZ5HCUMP4uw

Вечером 28 августа Россия нанесла ракетные удары по городу Сарны Ровенской области.

Радио Свобода сообщало, что российские войска расширяют военную базу и аэродром Лунинец в Беларуси, расположенный в 50 км от границы Ровенской области.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Ровенская область Ракетные удары Война России против Украины

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