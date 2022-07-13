Водители спрашивали дорогу у прохожих. Появилось фото военной техники РФ, которая движется через Мелитополь на Херсон

13 июля, 13:04
Водители плохо ориентировались в Мелитополе и спрашивали у прохожих дорогу (Фото:РИА Мелитополь)

Водители плохо ориентировались в Мелитополе и спрашивали у прохожих дорогу (Фото:РИА Мелитополь)

В среду, 13 июля, в центре Мелитополя заметили несколько автомобилей с личным составом российских оккупантов и тягач, который вез самоходную артиллерийскую установку.

Местное издание РИА Мелитополь также опубликовало фото с российской военной техникой.

РИА Мелитополь
Фото: РИА Мелитополь

Водители явно плохо ориентировались в Мелитополе и спрашивали у прохожих дорогу.

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Издание отмечает, что, скорее всего, ведется переброска сил на Херсонское направление, где у российских оккупантов дела плохи.

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Ранее мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил, что большая колонна российской техники поехала из Мелитополя в сторону Херсона.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Военная техника Херсон Мелитополь Война России против Украины

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