Взрывы вблизи Умани: на месте падения обломков ракеты вспыхнул пожар — фото

8 августа, 13:12
На месте падения обломков российской ракеты в Уманском районе вспыхнул пожар (Фото:Главное управление ГСЧС Украины в Черкасской области)

На месте падения обломков российской ракеты в Уманском районе вспыхнул пожар (Фото:Главное управление ГСЧС Украины в Черкасской области)

Спасатели показали фото с места падения обломков российской ракеты, которую сбила ПВО вблизи Умани Черкасской области.

На фото, которые опубликованы на странице Главного управления ГСЧС в Черкасской области в Facebook, видно, что на месте падения обломков вспыхнул пожар.

Главное управление ГСЧС Украины в Черкасской области
Фото: Главное управление ГСЧС Украины в Черкасской области
Главное управление ГСЧС Украины в Черкасской области
Фото: Главное управление ГСЧС Украины в Черкасской области

По данным ведомства, обломки ракеты повредили объект гражданской инфраструктуры. Два человека получили ранения и были госпитализированы.

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К ликвидации пожара на общей площади 70 квадратных метров привлечены 10 спасателей и две единицы техники.

Утром в понедельник, 8 августа, в небе над Черкасской областью сбили российскую ракету.

Кроме того, во время воздушной тревоги силы украинской ПВО сбили российскую крылатую ракету типа Калибр над Одесской областью. Она была выпущена с подводной лодки в Черном море. О жертвах, пострадавших или разрушениях не сообщалось.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Черкасская область ГСЧС Умань Война России против Украины

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