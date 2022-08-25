Ракетный удар по Киевской области: появились фото последствий

25 августа, 12:10
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Появились фото последствий удара по Киевской области (Фото:Телеканал Киев)

Появились фото последствий удара по Киевской области (Фото:Телеканал Киев)

В Сети появились фото последствий ракетного удара российских оккупантов по Киевской области в ночь на четверг, 25 августа.

Снимки опубликованы в Telegram телеканала Киев.

На фото видна воронка от удара и обломки ракет.

Оккупанты нанесли ракетный удар по одной из громад Вышгородского района Киевской области.

Видео дня

Как сообщал глава Киевской ОВА Алексей Кулеба, было зафиксировано два прилета.

Жертв и раненых среди гражданских состояний на утро нет.

Пожаров и разрушений жилых построек или объектов инфраструктуры не было.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Ракеты Киевская область Ракетные удары Война России против Украины

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