«Бьют вслепую». Появились фото последствий утренней атаки оккупантов на Харьков 30 августа, 14:01 Жертвами обстрела Харькова стали пять человек (Фото:Владимир Тимошко/Facebook)

Опубликованы фото последствий утреннего обстрела Харькова, жертвами которого стали пять человек, еще семь получили ранения.



Снимки обнародовал у себя в Facebook начальник полиции Харьковской области Владимир Тимошко.

«Рашисты снова обстреляли Харьков. Бьют вслепую. По мирному городу, который каждый день лечит раны, возобновляет бизнес, несмотря на войну, живет и работает, выпустили 9 снарядов! Есть погибшие и раненые», — написал он.

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Фото: Владимир Тимошко/Facebook

Фото: Владимир Тимошко/Facebook

Фото: Владимир Тимошко/Facebook

Тимошко отметил, что оккупанты обстреливают город, чтобы запугать людей и посеять панику.

Фото: Владимир Тимошко/Facebook

Фото: Владимир Тимошко/Facebook

Фото: Владимир Тимошко/Facebook

Утром 30 августа войска РФ обстреляли центр Харькова. Мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что агрессор обстрелял город из артиллерии, в результате погибли минимум пять человек, семь ранены.

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