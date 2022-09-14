Массированный удар оккупантов по Николаеву: в полиции показали фото последствий 14 сентября, 12:14 Полиция показала фото последствий массированного обстрела Николаева (Фото:Национальная полиция)

В ночь на среду, 14 сентября российские оккупанты массированно обстреляли Николаев. Сейчас известно о поврежденных жилых домах, здании учебного заведения, предприятиях и других объектах инфраструктуры.

Пресс-служба Национальной полиции опубликовала фото последствий массированного удара оккупантов.

На местах происшествия работают подразделения полиции и спасатели.

Видео дня

Фото: Национальная полиция

Фото: Национальная полиция

Фото: Национальная полиция

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщал, что в результате удара по Николаеву были попадания в предприятия, также снаряды попали рядом с девятиэтажным домом и рядом с подъездом пятиэтажки. Зафиксировано также попадание рядом с местной школой, она частично разрушена.

Ким написал, что оккупанты атаковали Николаев ракетами C-300. Два человека погибли, трое были ранены и еще троим оказали помощь амбулаторно.



Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.