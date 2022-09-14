Массированный удар оккупантов по Николаеву: в полиции показали фото последствий
Полиция показала фото последствий массированного обстрела Николаева (Фото:Национальная полиция)
В ночь на среду, 14 сентября российские оккупанты массированно обстреляли Николаев. Сейчас известно о поврежденных жилых домах, здании учебного заведения, предприятиях и других объектах инфраструктуры.
Пресс-служба Национальной полиции опубликовала фото последствий массированного удара оккупантов.
На местах происшествия работают подразделения полиции и спасатели.
Глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщал, что в результате удара по Николаеву были попадания в предприятия, также снаряды попали рядом с девятиэтажным домом и рядом с подъездом пятиэтажки. Зафиксировано также попадание рядом с местной школой, она частично разрушена.
Ким написал, что оккупанты атаковали Николаев ракетами C-300. Два человека погибли, трое были ранены и еще троим оказали помощь амбулаторно.
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