Массированный удар оккупантов по Николаеву: в полиции показали фото последствий

14 сентября, 12:14
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Полиция показала фото последствий массированного обстрела Николаева (Фото:Национальная полиция)

Полиция показала фото последствий массированного обстрела Николаева (Фото:Национальная полиция)

В ночь на среду, 14 сентября российские оккупанты массированно обстреляли Николаев. Сейчас известно о поврежденных жилых домах, здании учебного заведения, предприятиях и других объектах инфраструктуры.

Пресс-служба Национальной полиции опубликовала фото последствий массированного удара оккупантов.

На местах происшествия работают подразделения полиции и спасатели.

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Национальная полиция
Фото: Национальная полиция
Национальная полиция
Фото: Национальная полиция
Национальная полиция
Фото: Национальная полиция

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщал, что в результате удара по Николаеву были попадания в предприятия, также снаряды попали рядом с девятиэтажным домом и рядом с подъездом пятиэтажки. Зафиксировано также попадание рядом с местной школой, она частично разрушена.

Ким написал, что оккупанты атаковали Николаев ракетами C-300. Два человека погибли, трое были ранены и еще троим оказали помощь амбулаторно.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Николаев Обстрел Полиция Война России против Украины

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