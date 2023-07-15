В сети появились фото обмелевшего Северо-Крымского канала 15 июля, 18:18 Водоросли заняли остатки водной поверхности на дне Северо-крымского канала (Фото:Крымский ветер / Telegram)

В сети появились фото, как сейчас выглядит Северо-Крымский канал, который сильно обмелел после подрыва россиянами Каховской ГЭС в начале июня.



Фото публикует местный телеграм-канал Крымский ветер. Утверждается, что на них изображен участок канала в районе села Семисотка Ленинского района.

На дне канала виднеются остатки воды, покрытые различными пресноводными растениями.

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В ночь на 6 июня войска РФ взорвали Каховскую ГЭС, которую они контролируют более года. В результате из Каховского водохранилища вытекла почти вся вода, фактически оно перестало существовать.

Вода из Каховского водохранилища через Северо-Крымский канал попадала, в том числе и в оккупированный Крым. Оккупанты возобновили водоснабжение полуострова после 24 февраля 2022 года, когда захватили ГЭС.

Но уже через несколько дней после подрыва плотины ГЭС спутниковые снимки свидетельствовали, что на участках Днепра, которые питают водой Северо-Крымский канал, появились следы обмеления.