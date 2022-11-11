Появились первые фото и видео с разрушенным Антоновским мостом в Херсоне

11 ноября, 10:48
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Предварительно, мост был подорван бегущими из Херсона войсками РФ (Фото:t.me/suspilnekherson)

Предварительно, мост был подорван бегущими из Херсона войсками РФ (Фото:t.me/suspilnekherson)

В пятницу, 11 ноября, в соцсетях начали появляться фото и видео с разрушенным Антоновским мостом в Херсоне.

Информация о его подрыве появилась накануне, на фоне бегства из города российских оккупантов.

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На обнародованных снимках видно, что в Днепр рухнули сразу несколько пролетов моста.

Видео дня

Кто именно стоит за его уничтожением, на данное время достоверно неизвестно, однако, вероятно, что переправа была подорвана отступающими российскими войсками, чтобы усложнить дальнейшее продвижение ВСУ после освобождения Херсона.

Тем временем неизвестные вернули украинский флаг перед зданием его городского совета.

На сегодняшний день Силы обороны освободили уже целый ряд городов и сел на южном направлении, в том числе Снигиревку, Брускинское, Борозенское и Киселевку в около 15 километрах от Херсона.

https://www.youtube.com/embed/z0dXvQv-R2o

При этом деоккупация продолжается, и останавливаться ВСУ не собираются.

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В связи с успешными контрнаступательными действиями украинской армии минобороны РФ было вынуждено объявить об отступлении своей группировки в Херсонской области на левый берег Днепра.

Такое решение вызвало резкое недовольство среди россиян, разочаровшихся в руководстве страны, которое привело к столь позорному итогу.

При этом противник также несет огромные потери в районе Сватово, в связи с чем на границу с Украиной начали съезжаться десятки жен и матерей мобилизованны россиян, которые требуют вернуть выживших домой.

Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Российская агрессия Херсон Контрнаступление Война России против Украины Антоновский мост

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