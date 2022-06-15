«Шанс убить оккупантов текстом». Волонтер предлагает иностранцам покупать надписи на снарядах, которыми стреляют по российским войскам 15 июня, 22:18 Цей матеріал також доступний українською Снаряд с надписью For Putin from Belgium (Для Путина из Бельгии) (Фото:via Vice)

Украинский волонтер Антон Соколенко предлагает иностранцам за деньги написать любое сообщение на артиллерийских снарядах калибра 152 миллиметра, которыми стреляют по оккупантам. Средства идут на приобретение вооружения для украинских бойцов.

Об этом сообщает Vice.

Цена одного сообщения — 40 долларов (почти 1500 гривен), два сообщения можно заказать со скидкой — за 70 долларов (почти 2500 гривен).

«У вас есть шанс убить орков своим текстом на артиллерийском снаряде, которым будут обстреляны российские солдаты. Вы получите фотографию с подписанным вами боеприпасом», — говорится в сообщении Telegram-канала Combat Footage, который ведет Антон.

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При этом сообщение на снаряде может быть любым — все зависит от фантазии и желания заказчика.

«Вы можете написать что угодно: поздравить кого-нибудь с днем рождения или пожелать умереть от боли, предложить жениться, оставить имя или ник пользователя в Instagram или Telegram», — объяснил волонтер.

Поздравление с Днем отца на украинском снаряде / Фото: via Vice

В сообщении также опубликовано несколько фотографий некоторых заказанных снарядов. В ответах на первоначальный пост несколько человек продемонстрировали приобретенные ими сообщения.

По словам Соколенко, ему уже удалось собрать около 11 тысяч долларов (около 400 тысяч гривен) — на эти деньги он приобрел две установки Starlink, тепловизионный прицел и планирует купить автомобиль для вывоза раненых. Также на канале появилась новая услуга, которая стоит 400 долларов (примерно 14 тысяч гривен): за эти средства предлагают сделать спреем надпись на ракете, которую будут запускать из системы Бук.

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