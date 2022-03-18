Угону украинскими фермерами российских танков посвятили компьютерную игру

18 марта, 13:29
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Угоняя танки, следует избегать российских снарядов (Фото:Farmers Stealing Tanks)

Угоняя танки, следует избегать российских снарядов (Фото:Farmers Stealing Tanks)

Украинские разработчики создали компьютерную игру по мотивам публикуемых в соцсетях фото и видео, на которых фермеры угоняют с помощью тракторов бронетехнику, брошенную российскими оккупантами.

https://twitter.com/Telegraph/status/1503304063810646020
https://www.youtube.com/watch?v=jBDxeZeXqY8&t=9s

Цель проекта под названием Farmers Stealing Tanks — сбор средств для детей, пострадавших в результате вторжения ВС РФ.

Суть игры, которую можно запустить прямо в браузере, в сборе российской военной техники, у которой закончилось топливо.

Видео дня

За каждый танк, доставленный во двор фермера, начисляются очки. При этом следует избегать попаданий российских снарядов, которые забирают жизни. Восстановить здоровье можно, тараня угнанным танком другую технику РФ, а крепкий алкоголь ускоряет трактор на 10 секунд.

Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Российская агрессия Компьютерные игры Российские танки Трактор Война России против Украины

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