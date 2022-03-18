Угону украинскими фермерами российских танков посвятили компьютерную игру 18 марта, 13:29 Цей матеріал також доступний українською Угоняя танки, следует избегать российских снарядов (Фото:Farmers Stealing Tanks)

Украинские разработчики создали компьютерную игру по мотивам публикуемых в соцсетях фото и видео, на которых фермеры угоняют с помощью тракторов бронетехнику, брошенную российскими оккупантами.

Цель проекта под названием Farmers Stealing Tanks — сбор средств для детей, пострадавших в результате вторжения ВС РФ.

Суть игры, которую можно запустить прямо в браузере, в сборе российской военной техники, у которой закончилось топливо.

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За каждый танк, доставленный во двор фермера, начисляются очки. При этом следует избегать попаданий российских снарядов, которые забирают жизни. Восстановить здоровье можно, тараня угнанным танком другую технику РФ, а крепкий алкоголь ускоряет трактор на 10 секунд.

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