Повышенные штрафы за незаконную вырубку леса. Эффективным ли для Украины является мораторий на экспорт древесины

Верховная Рада приняла закон, ужесточающий ответственность за незаконный сбыт лесоматериалов. За проголосовали 234 народных депутата. Об этом - в сюжете Радио НВ.

Депутаты установили внутреннюю квоту на потребление необработанной древесины на уровне 25 млн кубометров. Документ представил глава парламентского Комитета по вопросам промышленной политики и предпринимательства Виктор Галасюк. Он напомнил о введении моратория на вывоз из Украины леса-кругляка.

Ранее незаконная рубка леса предусматривала штраф от 850 до 1700 грн. или арест до полугода

И подчеркнул, что несмотря на критику из-за границы и внутренние "интриги", благодаря мораторию инвестиции в отрасль выросли более чем вдвое.

"Под видом дров за границу сегодня вывозят украинский лес. Из Украины экспорт леса-кругляка 0, в Европе импорт леса-кругляка из Украины почти 500 тыс. тонн. Это контрабанда, это несправедливо и цинично", - сказал Галасюк.

Документ вступит в силу с 1 января следующего года. При этом на 8 лет с момента вступления в силу запрещается экспорт топливной древесины.

О нарушении и наказании, которые определяет закон

За контрабанду лесоматериалов и редких пород деревьев грозит уголовная ответственность в виде лишения свободы от 3 до 5 лет, до 10 лет - за повторное преступление и до 12 лет - за преступление организованной группой.

Повреждение леса наказывается 500 гривнами штрафа

Ранее незаконная рубка леса предусматривала штраф от 850 до 1700 грн. или арест до полугода. Обновленная статья предусматривает наказание не только за рубку леса, но и незаконную перевозку, хранение или сбыт древесины.

Штраф составит от 17 до 25, 5 тыс. грн. или арест на срок до полугода, или лишение свободы на срок до 3 лет. За вырубку дерева в заповедниках штраф составит 4 тыс. грн. или лишение свободы до 5 лет. Закон также предусматривает увеличение штрафов за повреждение лесов. Полтысячи - для граждан, от тысячи до двух тысяч гривен - для должностных лиц.

Контрабандные схемы в лесной промышленности

Под любым запретом экспорта в Украине возникают контрабандные схемы вывоза товаров и отсутствие наполнения бюджета от таможни, рассказал нардеп, заместитель главы Комитета Верховной Рады Украины по вопросам аграрной политики и земельных отношений Вадим Ивченко.

За товарными биржам стоят политики или правоохранительные органы

По его словам, мораторию на экспорт леса должны были предшествовать ряд мероприятий, в частности, новые санитарные правила рубки. Также он рассказал, по какой схеме работают контрабандисты. Сначала они выкупают лес, потом продают через товарную биржу другому предприятию. Фактически товарная биржа несет ответственность за все сделки купли-продажи.

Ивченко отметил, что никто не ведет учета товарных бирж. За ними же стоят политики или правоохранительные органы.

Украина имеет обязательства в рамках ВТО, Зоны свободной торговли и других сделок. Впрочем, в системе международного торгового права возможны исключения - мораторий, сообщил эксперт в сфере международной торговли общественной организации Центр развития рыночной экономики Игорь Гужва. Если бы не было моратория, то был бы официальный экспорт на миллионы кубов, отметил эксперт, а это значит отток сырья в необработанном виде, отток рабочей силы и, соответственно, инвестиций из Украины.

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"Если мы экспортируем лес-кругляк, для того чтобы получить 100 млн долларов, нам нужно несколько десятков/сотен леса. Если мы этот лес переделаем дома, леса юудет потребляться меньше. Ведь товары уже будут с добавленной стоимостью", - рассказал Гужва.

В июля 2015 года президент Петр Порошенко подписал закон о моратории на экспорт леса. Он введен сроком на десять лет.