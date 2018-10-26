Повышение цен на газ: как оформить субсидию и что компенсирует правительство

Кабинет министров компенсирует расходы на коммунальные услуги потребителям, которые не успели оформить субсидию. Об этом сообщили в Министерстве социальной политики. Отмечается, что средства возместят, даже если семья подаст документы в ноябре или декабре, и независимо от вида отопления: централизованное теплоснабжение, индивидуальное газовое или электроотопление. То есть государство возместит коммунальные расходы семьи за два месяца, объясняет в своем сюжете Радио НВ.

Министр социальной политики Андрей Рева также заявил, что при расчете субсидий отопительного сезона 2018-2019 годов будет учтено прошлогоднее повышение пенсий. Он заверил, что граждане не должны почувствовать повышение цен на газ на 23%.

"Сейчас, в ходе отопительного сезона 2018-2019 годов, увеличение пенсий в октябре 2017-го будет учитываться в доходах наших граждан. Тогда в среднем пенсии выросли более чем на 30%. Что касается работающих людей, то доходы при исчислении размера субсидий учитываются за первое полугодие 2018 года, - пояснил министр Андрей Рева. - То есть что произошло: на 23,5% поднимается тариф на газ, а в среднем зарплаты и пенсии за предыдущий период, который учитывается при начислении [субсидий], тоже примерно увеличились на этот показатель".

На размер субсидии и количество получателей помощи влияют два фактора. Первый - повышение тарифов. Он приводит к увеличению числа желающих получить услугу и увеличению самой компенсации, говорит Андрей Рева. Второй фактор, по его словам - это рост социальных стандартов.

Как оформить субсидию

Одновременно с повышением цен на газ требования к получателям субсидий упростили.

Для получения государственной помощи в оплате жилищно-коммунальных услуг необходимо заполнить только заявление и декларацию о доходах. Никаких других документов не требуется. Сделать это можно тремя способами.

Первый способ - самостоятельно подать документы в местные органы управления труда и социальной политики, сельские и поселковые советы. Граждане Украины также могут прислать документы заказным письмом в органы социальной защиты населения по месту жительства. Третий способ - отправить через интернет. Для этого соответствующие документы можно заполнить на сайте Минсоцполитики.

В течение нескольких недель с момента получения документов ведомство письменно сообщит свое решение о предоставлении помощи и ее размере. С июля 2018 размер своей субсидии можно узнать также онлайн. В случае безосновательного отказа в субсидии в министерстве советуют звонить на правительственную горячую линию по номеру 15-45.

Ранее правительство утвердило новые нормы требований к субсидиантам. Отныне государство прекращает помогать тем, кто владеет автомобилем, выпущенным менее пяти лет назад; является собственником квартиры площадью более 120 кв. м или дома площадью более 200 кв. м. А еще - если родственники субсидианта или он сам работают за рубежом, а сумму заработка не указывают при оформлении помощи.

Эффективна ли помощь государства?

Повышение зарплат и пенсий действительно несколько покрывает новую цену на газ. Однако должны ли доходы съедаться затратами на отопление - дискуссионный вопрос, говорит в комментарии Радио НВ специалист по энергосбережению Реанимационного пакета реформ Святослав Павлюк. Он также добавляет, что практика компенсации коммунальных услуг не нова.

"Это стандартная практика уже второй или третий отопительный сезон, - напоминает Павлюк. - Происходит назначение субсидий для новых субсидиантов, если они обратятся позже, чем начало отопительного сезона. В этом нет ничего нового или революционного, раньше тоже такое было - вам назначат субсидию не с момента, когда вы обратились, а с начала отопительного сезона".

Скорее всего, субсидия в этом и следующем годах будет покрывать больше расходов, добавил Павлюк.

Стоит также отметить, что с начала следующего года правительство планирует запустить механизм монетизации субсидий.