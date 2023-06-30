Возвращение обязательных е-рецептов, начало вступительной кампании, индексация пенсий и изменения в тарифах: что ждет украинцев в июле 30 июня, 08:00 Сюжет В тех областях Украины, где нет боевых действий, получить «доступные лекарства» с 1 июля можно будет только по электронному рецепту (Фото:apteka.ua)

В июле 2023 года украинцы почувствуют подорожание некоторых коммунальных услуг, будет проведен новый этап индексации пенсий, «доступные лекарства» снова будут отпускать только по электронным рецептам, а для абитуриентов начнется вступительная кампания.

Обо всех важных изменениях июля — в обзоре NV.

«Доступные лекарства» только по электронному рецепту

Начиная с 1 июля в Украине возвращают в действие норму, согласно которой лекарственные средства, входящие в программу Доступные лекарства, будут отпускаться только по электронному рецепту.

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Такая норма была введена еще в 2019 году, когда программа перешла под администрирование Национальной службы здоровья. Однако с началом полномасштабной войны РФ против Украины в феврале 2022 года правительство разрешило выписывать и отпускать «доступные лекарства» также по бумажным рецептам. Это было необходимо, чтобы обеспечить беспрепятственный доступ к жизненно необходимым лекарствам.

Однако теперь норму возвращают, и с 1 июля 2023 года бумажный рецепт в рамках программы Доступные лекарства продолжит действовать только на:

временно оккупированных территориях,

прифронтовых территориях,



территориях, где ведутся активные боевые действия.



В то же время на всей территории Украины по просьбе пациента врач сможет дополнительно распечатать информационную справку, в которой будет содержаться информация о рецепте, сообщает Государственная служба Украины по лекарственным средствам.

Доступные лекарства — это правительственная программа, которая обеспечивает полную или частичную оплату стоимости некоторых лекарственных средств из бюджетных средств.

Программа распространяется на более чем 400 лекарственных средств. Актуальный перечень этих лекарственных средств размещен на веб-сайте Национальной службы здоровья Украины в разделе Программа реимбурсации лекарственных средств.

По данным Минздрава, только с начала 2023 года «доступные лекарства» по электронному рецепту получили уже более 1,5 миллиона украинцев — это пациенты, нуждающиеся в амбулаторном лечении сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета первого/второго типа, несахарного диабета, бронхиальной астмы, расстройств психики и поведения, эпилепсии.

За период полномасштабной войны (с марта 2022 г. по июнь 2023 г.) было погашено 14 млн электронных рецептов по программе Доступные лекарства.

Индексация пенсий

С 1 июля 2023 года в Украине уже в третий раз за год пересчитают пенсии — это будет последний этап индексации в этом году.

Индексация и повышение пенсий на 19,7% запланированы для тех, кому назначены пенсии в соответствии с законами Украины О государственной службе, О службе в органах местного самоуправления, О статусе народного депутата Украины, О научной и научно-технической деятельности.

То есть индексация пенсий в июле 2023 года касается прежде всего пенсий:

госслужащих и чиновников, народных депутатов

работников органов местного самоуправления



ученых



Сумма повышения зависят непосредственно от пенсии и начисляется индивидуально. Она может составлять от 100 до 1 000 грн. Повышается только основной размер пенсии — без надбавок. Не будут повышаться пенсии, размер которых составляет 20 тысяч 930 гривен, или выше. То есть индексация происходит в пределах максимального размера пенсии, который сегодня равен десяти прожиточным минимумам (2093 гривны х 10).

Во ходе индексации пенсий в марте пенсии пересчитали около 10,5 млн украинских пенсионеров. Тогда выплаты тоже были увеличены на 19,7%, максимальная доплата составила 1500 гривен, а минимальная — 100 гривен.

В апреле пенсии пересчитывали работающим пенсионерам.

Начало вступительной кампании 2023 года

1 июля начинается регистрация электронных кабинетов абитуриентов. Речь идет о тех, кто планирует поступить на дневную форму обучения для получения степени младшего бакалавра, бакалавра, а также магистра медицинского, фармацевтического или ветеринарного направлений — в учреждения высшего, профессионального предвысшего и профессионально-технического образования. Электронные кабинеты необходимо зарегистрировать на сайте Единой государственной электронной базы по вопросам образования.

19 июля начнется прием заявлений и документов от поступающих.

31 июля заканчивается регистрация заявлений поступающих (в 18:00).

Профильный портал Освіта.ua напоминает также о других важных датах вступительной кампании этого года.

Творческие конкурсы и собеседования

Для лиц, поступающих на основе индивидуального устного собеседования или творческих конкурсов, регистрация на участие в собеседованиях или конкурсах осуществляется:

для поступления на бюджет — с 3 июля до 18.00 10 июля;

до 18.00 10 июля; для поступления на контракт — с 3 июля до 18.00 25 июля.

Творческие конкурсы проводятся в несколько потоков с 7 по 18 июля включительно (для поступающих на места государственного и регионального заказов (бюджетные места) по графику, утвержденному учебным заведением). Для поступающих на контракт собеседования и творческие конкурсы проводятся до 31 июля.

Обнародование рейтинговых списков

Не позднее 5 августа осуществляется формирование рейтинговых списков поступающих и предоставление рекомендаций к зачислению и обнародование списка рекомендованных. Поступающим должны сообщить о получении или неполучении права учиться на бюджетной форме.

Абитуриенты, которые получили такую рекомендацию, должны выполнить требования к зачислению на бюджетные места до 18:00 8 августа.

Зачисление на обучение

Зачисление поступающих на обучение на бюджет проводится не позднее 10 августа.

Зачисление поступающих на обучение за счет целевых льготных государственных кредитов и за средства физических и / или юридических лиц (контракт) — не позднее 30 августа 2023 года.

Перевод на вакантные бюджетные места и на места за счет целевых льготных государственных кредитов лиц, которые зачислены на контракт и получили полное общее среднее образование, происходит не позднее 18 августа.

Предоставление рекомендаций к зачислению и обнародование списка рекомендованных для абитуриентов, поступающих на контракт на открытые и фиксированные (закрытые) конкурсные предложения, осуществляется не ранее 9 августа.

Официальное завершение карантина

С 1 июля в Украине завершается действие карантина и режима чрезвычайной ситуации, которые были введены в 2020 году в связи с пандемией коронавируса.

«COVID-19 стал для украинцев тяжелым испытанием. Все наши решения все это время были направлены на то, чтобы сохранить жизни людей. За период пандемии мы отработали механизмы реагирования во время полномасштабной войны, которые пригодились. Теперь отвечаем на новые вызовы, вооруженные новыми методами и подходами», — сказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, объявляя о решении Кабмина завершить карантин.

Карантин в Украине действовал с 11 марта 2020 года, а режим чрезвычайной ситуации по всей территории Украины был введен 25 марта того же года.

Коммунальные тарифы

В платежках за июль украинцы увидят подорожание некоторых коммунальных услуг.



Увеличение платы за электроэнергию

Стоимость электроэнергии существенно выросла с 1 июня 2023 года. Цена за свет теперь составляет 2,64 грн/кВт-час.

Новый тариф не зависит от объемов потребления, как это было раньше. Напомним, что до 1 июня украинцы платили за свет 1,44 и 1,68 грн/кВт-час.

Подорожание украинцы почувствуют в июле, когда получат квитанции за прошлый месяц. Сумма в платежках за электроэнергию вырастет примерно на 250 гривен.

Сэкономить на электроэнергии украинцы могут с помощью двухзонных и трехзонных тарифов. В не пиковые часы (с 23:00 вечера до 07:00 утра) потребление электроэнергии обойдется в разы дешевле из-за многотарифного способа учета. То есть основную нагрузку на сеть стоит делать ночью, а днем — экономить.

Тарифы на водоснабжение

Тариф на воду в июле 2023 года, скорее всего, поднимут.

В среднем стоимость тарифов на водоснабжение и водоотвод может вырасти на 33% (цена для каждого водоканала устанавливается отдельно).

Окончательное решение по тарифам на воду еще не принято. О повышении тарифов за воду для населения дискутируют еще с декабря 2022 года.

Установление новых цен на электроэнергию для рынка, вероятнее всего, повлечет за собой рост стоимости услуг на водоснабжение и водоотвод. Расходы на электричество составляют существенную часть при формировании тарифов водоканалов.

Тарифы на газ, тепло и горячую воду

Эти цены пока «заморожены».

Большинство украинцев являются клиентами Нафтогаза и продолжают платить за услуги газоснабжения по довоенному тарифу — 7,96 грн/куб.м. Действие годового тарифа автоматически продлили.

Напомним, в августе 2022 правительство ввело мораторий на повышение тарифов на несколько коммунальных услуг во время войны и еще на полгода после окончания военного положения. Сюда входят:

услуги по распределению газа;

услуги газоснабжения ( если домохозяйство не использует газ для отопления);

если домохозяйство не использует газ для отопления); отопление;

горячая вода.

Стоимость топлива

Действие налоговых льгот на бензин, дизельное топливо и сжиженный газ, которые были введены в начале войны, завершилось 30 июня 2023 года.

С 1 июля НДС на все нефтепродукты увеличится с 7% до 20%, поэтому цены на автомобильное топливо могут вырасти. Также вернется акцизная ставка для бензина 213 евро за тысячу литров, для дизтоплива — 139,5 евро, для автомобильного газа останется на уровне 52 евро.

Директор специальных проектов НТЦ Психея Геннадий Рябцев в комментарии РБК-Украина спрогнозировал, что из-за отмены льгот цена бензина на АЗС в среднем вырастет на 12 грн за литр, дизель будет стоить на 10 грн дороже, а газ — на 5 грн. По его словам, возможен рост цен на бензин в среднем до 57 грн, дизельное топливо — до 54 грн, автомобильный газ — до 27 грн за литр.

В то же время эксперт считает, что подорожание топлива не будет резким и одинаковым во всех сетях автозаправок. Кроме того, есть возможность, что парламент откажется от восстановления довоенных налогов.

Вероятно, последний месяц перед возвращением к довоенной системе налогообложения

С 1 июля 2023 года в Украине планировали отменить налоговые льготы, установленные с началом полномасштабного вторжения РФ: в частности речь идет о возможности для ФОПов и юридических лиц быть плательщиками единого налога 3-й группы с применением ставки единого налога в размере 2% от суммы дохода

Однако пока такой шаг переносится как минимум до 1 августа 2023 года, да и эта дата пока не является утвержденной.

«Отмена „единого налога 2%“, отмена льготы по уплате налога для 1 и 2-й группы, возобновление проведения документальных проверок, возврат штрафных санкций за нарушение использования РРО — всего этого с 1 июля не будет», — объяснял в середине июня народный депутат Ярослав Железняк.

В Верховной Раде продолжается работа над законопроектом № 8401, который вносит изменения в Налоговый кодекс и другие законы Украины, чтобы вернуть систему налогообложения в довоенное состояние. Именно в этот законопроект было внесено изменение о переносе вступления в силу закона на 1 августа 2023 года.

Глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев также пояснил, депутаты разработали четкие правила на переходный период, установили мораторий на определенные виды проверок предпринимателей (в частности, на большинство проверок 1−2 группы плательщиков единого налога) и ограничили основания для включения налогоплательщиков в график плановых проверок.

Кроме того, внесенными изменениями предлагается не учитывать «технический долг» за апрель 2022 года — июль 2023 года при определении возможности плательщика единого налога оставаться на упрощенной системе. Также предоставляется возможность добровольной уплаты единого налога и ЕСВ для плательщиков 1−2 группы, зарегистрированных на территориях боевых действий (в том числе возможных боевых действий) и на оккупированных территориях.

Депутаты предусмотрели и неприменение штрафов и пени за несвоевременное погашение налогового долга в случае, когда долг был самостоятельно откорректирован плательщиком до нулевых показателей.

Также предлагается освободить от финансовой ответственности за нарушения в сфере РРО (кроме торговли подакцизными товарами), если они были совершены на территориях, включенных в перечень территорий, на которых ведутся (велись) боевые действия или временно оккупированных РФ.

Отдельно глава налогового комитета подчеркнул, что внес поправку об освобождении ФОПов от ответственности за нарушения (в том числе за неиспользование РРО), совершенные во время войны до 1 августа 2023 года.

По состоянию на июнь 2023 года правом на использование налоговых льгот пользовалось более 340 тысяч бизнесменов.



Изменения для украинцев в Чехии и Польше

Чехия

С 1 июля для украинцев в Чехии вступают в силу поправки к закону Lex Ukrajina V, который касается украинских беженцев в этой стране. Новые изменения регулируют вопросы с предоставлением помощи и бесплатного жилья.

Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины объяснило, что для украинцев в Чехии с 1 июля 2023 года изменится несколько аспектов:

Финансовая помощь: отменяются отдельные выплаты для искателей убежища. Вместо этого будет действовать только комплексная финансовая помощь. Она будет включать расходы на жилье и другие потребности украинцев. После того, как пройдет 150 дней с момента предоставления временной защиты, переселенцы будут получать прожиточный минимум — 3130 крон (5200 гривен).

Солидарные выплаты [компенсация чешским владельцам жилья]: их будут получать только те владельцы жилья, которые приютили украинцев и проживают с ними вместе. Но изменится сумма — вместо 3000 крон будет 2400 крон. А те граждане Чехии, которые предоставили приют переселенцам, но не живут с ними, помощь получать больше не будут. Вместо этого украинцы должны заключить договор об аренде и самостоятельно оплачивать жилье из своей комплексной помощи.

Бесплатное проживание: социальное жилье будет предоставляться на 150 дней с момента предоставления временной защиты. Если срок бесплатного проживания на момент вступления в силу поправки уже исчерпан, украинцам предоставят еще 90 дополнительных бесплатных дней на поиск квартиры. Когда истечет и этот срок, все искатели убежища, которые не входят в категорию уязвимых лиц, должны либо договориться с владельцем об оплате жилья, либо найти себе новое.

Польша

Изменения для украинцев в Польше связаны с тем, что польское правительство с 1 июля 2023 года отменяет режим эпидемической угрозы. Поэтому после этой даты в Польше отменяют автоматическое продление виз и видов на жительство, которое действовало в период пандемии.

С марта 2020 года в Польше была введена норма, согласно которой срок действия национальных виз и видов на жительство должен быть продлен автоматически. Такое решение было принято в связи с пандемией Covid-19. Благодаря этому иностранцы, в том числе и украинцы, имели право остаться в Польше даже на основании просроченного разрешения или визы.

Теперь же украинцы, которые имеют просроченный вид на жительство в Польше, должны будут до 24 августа 2023 года получить новые документы для легализации или выехать за пределы страны.

Украинцев, которые прибыли в Польшу после начала полномасштабного вторжения и получили в стране статус PESEL UKR, данные изменения не коснутся.

Президент Польши Анджей Дуда подписал изменения в Спецзакон о помощи украинцам: переселенцы смогут оставаться в стране легально до 4 марта 2024 года.

В частности дети, которые учатся в Польше в школе или посещают детский сад, могут оставаться на территории страны до окончания 2023−2024 учебного года.

В связи с изменениями только для украинских беженцев продлили сроки действия:

национальных виз;

карт побыту;

польских документов, подтверждающих личность;

документов легального пребывания.

Кроме этого, теперь украинцы, которые находятся в Польше более 180 дней, должны платить 75% стоимости за место в приют.