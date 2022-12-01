Повышение прожиточного минимума, пенсий, новые правила субсидий и статуса УБД: что изменилось с 1 декабря 1 декабря, 07:40 Сюжет С 1 декабря в Украине увеличен прожиточный минимум, с ним вырастут и многие соцвыплаты (Фото:NewAfrica / Depositphotos)

Из-за увеличения прожиточного минимума в декабре 2022 года в Украине будет повышена минимальная пенсия и ряд других социальных выплат.

НВ рассказывает о главных изменениях декабря 2022-го и коммунальных тарифах в последний месяц года.

Прожиточный минимум

С 1 декабря в Украине будет повышен прожиточный минимум, к размеру которого привязано более 180 видов выплат — как социальные выплаты (в частности пенсии), так и различные штрафы, сборы, денежные взыскания и т. д.

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Это второй этап планового повышения прожиточного минимума в 2022 году, заложенный в госбюджет еще до полномасштабного вторжения РФ.

С 1 декабря 2022 года уровень прожиточного минимума будет повышен так:

общий показатель прожиточного минимума ( на одного человека в расчете на месяц): до 2589 грн ( было 2508 грн);

прожиточный минимум для детей до 6 лет: до 2272 грн ( было 2201 грн);

было 2201 грн); прожиточный минимум для детей от 6 до 18 лет: до 2833 грн ( было 2744 грн);

было 2744 грн); прожиточный минимум для трудоспособных лиц: до 2684 грн ( было 2600 грн);

было 2600 грн); прожиточный минимум для лиц, потерявших трудоспособность: до 2093 грн ( было 2027 грн).

С 1 декабря в Украине также проведут перерасчет пенсий для отдельных категорий пенсионеров.



В частности, речь идет о неработающих пенсионерах, шахтерах, людях, получивших инвалидность в результате войны, жертвах нацистских преследований и других категориях. Пенсии вырастут по ряду причин: от повышения прожиточного минимума до изменения показателя средней заработной платы.

Следовательно, с 1 декабря 2022 года размер пенсий будет увеличен так:

минимальный размер пенсии по возрасту ( для неработающих пенсионеров) — с 2027 до 2093 грн ( на 66 грн);



на 66 грн); минимальная пенсия для шахтеров — с 6081 до 6279 грн ( на 198 грн);

на 198 грн); минимальная пенсия в случае потери кормильца семьям военнослужащих — с 4054 до 4186 гривен ( на 132 грн);

на 132 грн); минимальная пенсия для людей с инвалидностью вследствие войны и участников боевых действий — вырастет на сумму от 138 до 429 грн;

минимальная пенсия для ветеранов войны и членов семей погибших или умерших ветеранов войны — на сумму от 6,60 до 33 грн.

максимальный размер пенсии вырастет на 660 грн — до уровня 20 930 грн;

для жертв нацистских преследований среди людей с инвалидностью и членов их семей — пенсии возрастут на сумму от 16,50 до 33 грн в зависимости от группы инвалидности;



за заслуги перед Украиной — размер пенсии увеличат на 26,40 грн.

«Пересчеты пенсий производятся автоматически без дополнительных обращений пенсионеров. Выплата пенсий в перечисленных размерах будет производиться с декабря в установленные пенсионерам даты выплаты», — отметили в Пенсионном фонде.

Повышение других соцвыплат

Вместе с прожиточным минимумом с 1 декабря возрастут:

сумма индексируемой оплаты труда — зарплаты индексируются в пределах прожиточного минимума, установленного для трудоспособных лиц ( сейчас это 2684 грн вместо 2600 грн);

сейчас это 2684 грн вместо 2600 грн); минимальный гарантированный размер алиментов для детей до 6 лет: составит 1136 грн., а для детей от 6 до 18 лет — не менее 1416,5 грн ( 50% прожиточного минимума);

50% прожиточного минимума); минимальный рекомендуемый размер алиментов — он равен размеру прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста, то есть с 1 декабря для детей в возрасте до 6 лет — 2272 грн., а от 6 до 18 лет — 2833 грн;



пособие в связи с беременностью и родамами — 100% среднемесячного дохода ( стипендии, денежного довольствия, пособия по безработице и т. п. ) женщины, но не менее 25% от размера установленного законом прожиточного минимума для трудоспособного лица в расчете на месяц, то есть не менее 671 грн с 1 декабря.

Вырастет ли минимальная заработная плата с 1 декабря?

Нет, этот показатель остается неизменным и с 1 декабря 2022 года будет составлять 6500 грн.

В условиях военного положения Министерство социальной политики Украины решило передать функции назначения, начисления и выплаты жилищных субсидий в органы Пенсионного фонда Украины (от органов социальной защиты населения, как это было раньше).

До конца ноября длился подготовительный период: с сентября 2022 года начисление субсидий проводили по-прежнему органы соцзащиты населения, а выплачивали соответствующие средства уже органы пенсионного фонда Украины.

Однако, начиная с 1 декабря 2022 года за назначением жилищных субсидий и на прием граждан по этим вопросам следует обращаться в органы пенсионного фонда Украины незавсисмо от прописки. Это позволит обеспечить право людей на помощь в условиях, когда они вынужденно сменили свое место жительства, поясняют в Минсоцполитики.



Также с 1 декабря появится возможность обратиться о предоставлении жилищной субсидии в электронной форме через веб-портал электронных услуг и мобильное приложение Пенсионного фонда Украины.

А с января 2023 года органы пенсионного фонда Украины будут осуществлять весь процесс предоставления жилищных субсидий:

прием граждан,

назначение,

начисление

выплату субсидий.

Информация о получателях жилищной субсидии будет передана Пенсионному фонду Украины.

Кроме того, останется возможность обращения граждан по субсидиям к:

уполномоченным должностным лицам исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета ( в соответствующей территориальной громаде)

в соответствующей территориальной громаде) должностным лицам центра предоставления административных услуг

через портал Дія.

«Таким образом, для граждан, уже получающих жилищную субсидию, ничего не изменится. Изменяется только орган, который в дальнейшем будет администрировать предоставление жилищных субсидий. Граждане по-прежнему будут получать соответствующие средства на свой банковский счет или через почтовое отделение», — отметили в Минсоцполитики.

Там также напомнили, что задолженность по оплате жилищно-коммунальных услуг анализируется только при назначении жилищной субсидии. Для домохозяйств, которым жилищная субсидия уже назначена до окончания отопительного сезона (апрель 2023 года), наличие задолженности будет учитываться при назначении жилищной субсидии на следующий период в мае 2023 года.

Истекает срок дополнительных заявок для внутренних переселенцев, не получивших помощь через Дію

1 декабря 2022 года истекает срок, до которого Министерство социальной политики Украины продлило подачу дополнительных заявлений в органы соцзащиты или по почте со стороны внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). Речь идет о тех, кто до 30 апреля уже подавал заявления на получение денежной через портал Дія, но не получили такую помощь.

В Минсоцполитики напоминали, что такая ситуация может возникнуть, если в заявке отсутствовала или была некорректно изложена необходимая информация о заявителе.

Также в ведомстве напомнили, что с конца октября введены выборочные проверки фактического места жительства/пребывания внутренних беженецев. Их проводят территориальные органы национальной социальной сервисной службы Украины.

Если во время проведения такой проверки лицо отсутствует по фактическому месту жительства/пребывания и этот факт зафиксирован, то человек должен в течение 10 календарных дней прибыть в орган социальной защиты населения по месту нахождения на учете для идентификации. Если же нарушается и это условие, оказание помощи на жительство ему прекращается со следующего месяца.

С 1 декабря 2022 года начинают работу Комиссии по рассмотрению материалов о признании участниками боевых действий — в соответствии с новым приказом Министерства обороны Украины.

Обратиться в такую комиссию и предоставить необходимый пакет документов для получения статуса УБД имеют право:

командир ( начальник) воинской части;

начальник) воинской части; лично военнослужащий;

лицо, уволенное с военной службы.

Документы на рассмотрение комисси может подготовить лично заявитель. Также их готовят соответствующие подразделения служб персонала (кадровых центров) или подразделения социального обеспечения территориальных центров комплектования и социальной поддержки (бывшие военкоматы).

Все алгоритмы и перечень необходимых документов для получения статуса УБД в каждом случае описаны ЗДЕСЬ (в зависимости от того, подает ли документы командир, военнослужащий или уволенный со службы военный).

В частности, если военнослужащий хочет лично обратиться в комиссию по статусу УБД, то должен осуществить такие шаги.

1. Подать на имя командира (начальника) воинской части (органа, подразделения) рапорт о предоставлении ему комплекта документов, которые служат основанием для предоставления ему статуса участника боевых действий.

2. Получить от командира через соответствующие подразделения служб персонала (кадровые центры) такие документы:

справку о непосредственном участии в мероприятиях, необходимых для обеспечению обороны Украины, защиты безопасности населения и интересов государства в связи с военной агрессией Российской Федерации против Украины;



и обязательно как минимум один из следующих документов:

выписки ( копии) боевых донесений;

копии) боевых донесений; выписки ( копии) из журналов боевых действий ( оперативных задач, ведение оперативной обстановки);



копии) из журналов боевых действий оперативных задач, ведение оперативной обстановки); выписки ( копии) из вахтенных журналов;



копии) из вахтенных журналов; копии полетных листов;



копии материалов специальных ( служебных) расследований по фактам получения ранений, контузий, увечий;



служебных) расследований по фактам получения ранений, контузий, увечий; также могут прилагаться другие документы, содержащие доказательства и подтверждающие факт выполнения лицом лично или в составе воинской части ( органа, подразделения), боевых ( служебных) задач ( например, копии рапортов командиров, экипажей кораблей, самолетов, вертолетов о выполнении боевых задач)

3. Представить эти документы в Комиссию по рассмотрению материалов о признании участниками боевых действий. Комиссия обязана не позднее чем через месяц со дня получения документов рассмотреть их и сообщить решение военнослужащему. При необходимости — предоставить разъяснение о порядке получения удостоверения участника боевых действий.

Изменятся ли тарифы на электроэнергию и другие ЖКХ-услуги с 1 декабря?

Еще весной Кабмин весной зафиксировал цены на все коммунальные услуги на текущем уровне, пока в Украине идет война. Поэтому существенных изменений в стоимости коммунальных услуг не ожидается.

Цены на электроэнергию в Украине с 1 декабря 2022 года



Фиксированный тариф на электроэнергию для украинцев продлен до 31 марта 2023 года.

Индивидуальные бытовые потребители платят:

1,44 грн/кВт час при потреблении до 250 кВт час в месяц

1,68 грн/кВт час — более 250 кВтч в месяц.

Коллективные бытовые потребители платят 1,68 грн/кВт час независимо от объема потребления.

Тарифы на воду с 1 декабря 2022 года

Цена на горячую и холодную воду с 1 ноября для всех потребителей горячей воды и отопления остается на уровне 24 февраля 2022 года ― Нафтогаз поставляет газ производителям тепла по 7,40 грн/м³.

Тарифы на отопление с 1 декабря

В этом отопительном сезоне платежи за тепло для населения выросли по сравнению с прошлым годом. В этом году Нафтогаз установил цену на уровне 7,96 грн за кубометр газа, тогда как в прошлом году это было 6,33 грн за кубометр.

Поскольку тариф зафиксирован, дальнейших подорожаний не планируется (как минимум до конца апреля 2023 года).

В декабре 2022-го истекает первый год, когда в Украине было введено минимальное налоговое обязательство (МНС) для пользователей сельскохозяйственных угодий. Его ввели с 1 января 2022 года.

Начиная с отчетности за 2022 год, собственники и пользователи сельскохозяйственных земель в соответствующей налоговой декларации за налоговый (отчетный) год обязаны представлять приложение с расчетом такого минимального налогового обязательства. Подробную формулу его можно посмотреть ЗДЕСЬ.

МНС ввели, чтобы побороть теневой рынок использования сельскохозяйственных земель. Речь идет о попытке избежать случаев использования земельных участков, когда доходы, полученные от реализации сельскохозяйственной продукции, скрываются и облагаются налогом не в полной мере. А работники, задействованные на сельскохозяйственных работах, оформлены неофициально, или оформлены на заниженные (минимизированные) размеры официальной заработной платы, что способствует уклонению от налогообложения налогом на доходы физических лиц.

Соответственно с 1 января 2023 года украинцам, которые не передали свою землю в аренду, придется выплачивать минимальное налоговое обязательство (МНС) в размере около 6000 грн за пай (оценка Андрея Мартына, старшего проектного менеджера по земельной реформе Офиса реформ КМУ). Тем, кто имеет официальный договор аренды своего участка, платить не нужно: платить должен арендатор.

За 2022 и 2023 МНС не будет взиматься за земельные участки, расположенные на оккупированных территориях или территориях, где ведутся или велись боевые действия. Также не нужно платить за участки, засоренные взрывоопасными предметами или те, где размещены фортификационные сооружения.

Православная церковь Украины (ПЦУ) разрешила своим верующим в 2022 году праздновать Рождество по западному стилю.

На одном из заседаний Священный Синод ПЦУ принял специальное решение (№ 19) о возможности совершения богослужения в честь Рождества Христова по Новоюлианскому календарю — то есть 25 декабря 2022 г.

К такому решению Синод пришел по нескольким причинам:

с учетом « многочисленных запросов»;

многочисленных запросов»; учитывая дискуссию, которая на протяжении многих лет идет в церкви и в обществе;

ожидая обострения в публичном пространстве календарных споров — в частности, из-за войны с РФ;

с целью изучения реальной церковной потребности в осуществлении в ближайшее время календарных изменений.

Поэтому ПЦУ разрешила 25 декабря 2022 года провести рождественские богослужения по случаю Рождества Христова там, где «для этого существуют пастырские обстоятельства и есть желание прихожан [верующих ПЦУ]». После этого церковь просит подать через епархиальные управления в Киевскую Митрополию письменную информацию о числе участников таких богослужений — чтобы учесть, сделать ли такой календарный переход окончательным.

«В случае совершения такого богослужения [25 декабря] его участники в этот день освобождаются от ограничений поста», — пояснили также в ПЦУ.

В декабре 2022 года в Украине не будет дополнительных выходных: празднования католического Рождества и Нового года приходятся на выходные, но перенос дней отдыха на рабочие дни отменен из-за военного положения.

Согласно закону Об организации трудовых отношений в условиях военного положения от 15 марта, до завершения военного положения в Украине отменены все выходные на государственные праздники или перенос выходных на будние дни.



25 декабря, когда мир отмечает католическое Рождество, является официальным выходным в Украине с 2017 года. В 2022 году этот день приходится на воскресенье, и следующий понедельник должен быть выходным — однако 26 декабря 2022 года будет рабочим днем из-за отмены переноса праздников.

6 декабря, когда Украина отмечает День вооруженных сил (ВСУ), не является государственным праздником: этот день был бы рабочим и без военного положения.

Не является государственным праздником и 31 декабря, когда в Украине начинают отмечать Новый год. Этот день в 2022 году выпадает на субботу, а 1 января 2023 года — на воскресенье. 16 ноября Верховная Рада поддержала продление военного положения еще на 90 суток до 19 февраля 2023 года. Таким образом, на новогодние праздники в Украине не будет дополнительных выходных: понедельник, 2 января — рабочий день.

В целом в декабре 2022 года в Украине будет 22 дня рабочих дня и 9 выходных:

3−4 декабря ( суббота-воскресенье)

суббота-воскресенье) 10−11 декабря ( суббота-воскресенье)

суббота-воскресенье) 17−18 декабря ( суббота-воскресенье)

суббота-воскресенье) 24−25 декабря ( суббота-воскресенье)

суббота-воскресенье) 31 декабря ( суббота)