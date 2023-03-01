С 1 марта в результате индексации пенсии вырастут на 20% — кто сколько получит 1 марта, 09:32 С 1 марта для всех пенсионеров проведут индексацию пенсий (Фото:Елизавета Сергиенко/Пресс-центр НБУ)

С 1 марта в Украине проведут индексацию пенсий, в результате которой все украинские пенсионеры получат повышение выплат.

Об этом сообщила министр соцполитики Оксана Жолнович. Она пояснила, что по закону предусмотрено, что индексация пенсий не касается лиц, получающих пенсию ниже минимальной. Однако в этом году, в связи с войной и инфляцией, перерасчет пенсий будет проведен для всех пенсионеров, в том числе военных.

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Размер повышения будет рассчитываться индивидуально.

В среднем повышение пенсий в Украине составит 400−700 гривен. Оно будет касаться около 10 млн человек. Процент будут считать от суммы пенсии без учета надбавок (доплаты за возраст, стаж и т. п. ). То есть, чем больше размер пенсии, тем больше будет доплата.

В рамках индексации пенсий в Украине максимальное увеличение выплаты запланировано в размере 1,5 тысячи гривен. Об этом говорится в проекте постановления Кабмина об индексации пенсий, опубликованном для обсуждения на сайте Федерации профсоюзов Украины (ФПУ).

Насколько украинцам повысят пенсию в 2023 году

Пенсия 1920 грн ( минимальная пенсия) вырастет на 384 грн;

минимальная пенсия) вырастет на 384 грн; пенсия 2100 грн — на 420 грн;

пенсия 3000 грн — на 600 грн;

пенсия 3500 грн — на 700 грн;

пенсия 4000 грн — на 800 грн;

пенсия 5000 грн — на 1000 грн;

пенсия 7500 грн — на 1500 грн.

Также в документе указано, что для пенсий, назначенных в 2020—2022 годах, минимальный размер повышения составит 100 гривен. На таком же уровне установлена минимальная сумма повышения для пенсионеров, которым назначили пенсию раньше.

