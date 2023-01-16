«Мы должны готовиться». Россия может совершить свой «последний рывок» на годовщину полномасштабного вторжения или в марте — Данилов 16 января, 20:17 Алексей Данилов (Фото:Александр Медведев / NV)

Россия может попытаться совершить свой последний рывок на годовщину полномасштабного вторжения или уже в марте, считает секретарь СНБО Алексей Данилов. Украина постоянно готовится к возможному наступлению.

В эфире телемарафона он подчеркнул, что для россиян 24 февраля — сакральная дата.

«Это может быть годовщина. Для них эти даты являются чем-то сакральными вещами. Это может быть и в марте. Мы должны готовиться к таким событиям каждый день и мы готовимся», — пояснил Данилов.

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Секретарь СНБО добавил, что президент Украины Владимир Зеленский ежедневно общается со своими иностранными коллегами, обсуждая с ними оружие, которое они могут предоставить ВСУ.

«Первый вопрос, с которого начинается разговор и которым заканчивается, это оружие», — отметил Данилов.

Глава Минобороны Алексей Резников в интервью BBC спрогнозировал, что новое масштабное наступление российских войск начнется весной.

Того же мнения и в Пентагоне.

По словам спикера оборонного ведомства США Пета Райдера, признаков подготовки наступления РФ из Беларуси пока нет.

«Мы знаем, что российские силы проводили учения с белорусскими войсками, но сейчас нет признаков каких-то наступательных действий, которые кажутся неизбежными», — отметил он.