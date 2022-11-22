ВСУ в состоянии готовности. Повторное нападение из Беларуси может быть запасным планом России, но сейчас угрозы нет — Маляр 22 ноября, 18:09 Военные Беларуси (Фото:gur.gov.ua)

По состоянию на 22 ноября на границе Беларуси с Украиной находится недостаточное количество вражеских сил для наступления. Однако такой вариант может оказаться запасным у России.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в эфире телемарафона.

По ее словам, в Беларуси фиксируют движение техники и личного состава, которое происходит там с начала полномасштабной войны. Сейчас одну технику враги перебрасывают оттуда в Россию, а другую — в Беларусь.

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Она уточнила, что украинские военнослужащие в состоянии готовности и следят за ситуацией в этом регионе.

«Есть ли угроза (нового нападения из Беларуси — ред.)? Это война и Россия так же, как и мы предполагаем все возможные сценарии. То, что это может быть запасным вариантом, планом Б или В — это возможно. Но с точки зрения того, что сообщают военные, говорить прямо на сегодняшний день нельзя, что там накоплено достаточно сил, чтобы сейчас произошло вторжение. В то же время нельзя и отрицать эту вероятность. Поэтому наши вооруженные силы в состоянии готовности», — подчеркнула Маляр.

22 ноября в ГПСУ сообщили, что белорусские пограничники стремятся глушить украинские дроны, которые использует Госпогранслужба за наблюдением за территорией, а также несколько раз пытались перехватить их, но безуспешно.

21 ноября спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, что Россия разместила на территории Беларуси ракетные комплексы Искандер и С-400, а С-300 перебрасывает в Донецкую область, чтобы наносить удары не только по инфраструктуре прифронтовых городов, но и по украинским войскам.

С начала полномасштабного вторжения Россия выпускает свои ракеты по Украине с территории Беларуси.

Кроме того, Россия атакует Украину дронами-камикадзе в том числе с территории Беларуси. Размещают их на авиабазе в Брестской области.

В то же время 4 октября Лукашенко признал, что Беларусь участвует в войне против Украины.

«Что касается нашего участия в специальной военной операции в Украине, мы участвуем там. Мы этого не прячем. Но мы никого не убиваем. Мы никуда не посылаем своих военных», — сказал он.