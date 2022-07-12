Чисто советское убийство. Всего 33 года назад в СССР последний раз был казнен бывший повстанцев УПА 12 июля, 15:50 Эксклюзив НВ Иван Гончарук с дочерью Натальей, Колымский край, 1962 год (Фото:из архива семьи Натальи Вороновой)

12 июля 1989 года и подвале Лукьяновского сизо Киева был расстрелян Иван Гончарук по сфабрикованному делу о его преступлениях во время Второй мировой войны на Волыни

«202.895 грн. в месяц — такую пенсию получает судья в отставке Борис Плахтий, который в 1987 году, по сфабрикованным КГБ документам, приговорил к расстрелу воина УПА Ивана Гончарука. Увеличение пенсии Плахтий добился через суд, а пенсионный фонд даже не обжаловал решение», — сообщила в прошлом году общественная организация Всеукраинское объединение Автомайдан.

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Приговор Ивану Гончаруку за подписью судьи Плахтия / Фото: из архива Леси Бондарук

За неделю до разглашения этих данных Национальная комиссия по реабилитации жертв политических репрессий признала отсутствие состава преступления по делу Ивана Гончарука.

И при этих обстоятельствах дочь пресловутого судьи Инна Плахтий приняла присягу члена Высшего совета правосудия .

В отряде УПА, куда Гончарук вступил 19-летним юношей в июле 1944 года, ему дали позывной Лесной. К тому времени уже прошло три месяца, как на смену немецким оккупантам вернулась советская администрация. В волынсом селе Грудки такие молодые люди, как Иван, оказались перед выбором: идти в ряды Красной армии и выбивать дальше немцев или присоединиться к местному подполью, которое еще надеялось на самостоятельную Украину.

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«Мы должны были беречь свои силы до того дня, когда красная и немецкая армии обессилят друг друга, а затем взять власть в свои руки и создать самостоятельную Украину», — объяснял Гончарук.

В 1946 году Гончарука судили вместе с шестью его побратимами по УПА. Обвинений Ивану было несколько: уклонение от службы в Красной армии, участие в УПА и боях с отрядами НКВД, сбор у местного населения продуктов для повстанцев, убийство бойцами УПА Горпины Турковец, во время которого осужденный стоял в наблюдении.

Казненная Горпина с мужем Юрием доносили чекистам на односельчан, которые помогали уповцам пищей. Из-за таких, как Турковцы, отряды НКВД казнили и вывезли в Сибирь тысячи украинцев. Только в марте 1954, через год после смерти Сталина, в отчете о количестве выселенных из западных областей Украины в 1944—1952 годах, в графе Оуновцы с отметкой Навечно стояла цифра 175.063 человек. По разным данным, в тот период на принудительные работы в северные и восточные регионы СССР было вывезено около 370 тыс. граждан Украины, часто целыми семьями.

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