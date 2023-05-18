Поврежденный ЗРК Patriot в Украине полностью восстановили — Пентагон 18 мая, 21:15 ЗРК Patriot (Фото:Apocalypto321/Twitter)

Заместительница спикера Министерства обороны США Сабрина Синг заявила, что поврежденный в результате российской атаки зенитно-ракетный комплекс Patriot отремонтировали, он полностью восстановлен и в рабочем состоянии.

Во время брифинга в четверг, 18 мая, Синг подтвердила, что одна система Patriot была повреждена, но уже полностью восстановлена. В Белом доме ранее не смогли подтвердить эту информацию.

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Ранее телеканал CNN со ссылкой на источники среди американских чиновников сообщил, что ЗРК Patriot получил незначительные повреждения двух компонентов, но продолжал работу. Спикер Командования Воздушных сил Украины Юрий Игнат не стал комментировать эту информацию и повторил, что Patriot работает.

Он также заявил, что уничтожить системы Кинжалом невозможно, и призвал «не беспокоиться о судьбе Patriot».



В ночь на 16 мая Россия массировано атаковала Украину с северного, южного и восточного направлений ракетами разных типов воздушного, морского и наземного базирования. По данным Генштаба, защитники Украины уничтожили все вражеские ракеты: шесть аэробаллистических ракет Кинжал, девять крылатых ракет Калибр и десять ракет наземного базирования (С-400, Искандер-М).



Минобороны России, пытаясь оправдаться после провальной ракетной атаки на Украину, заявило о «пораженном Patriot». Позже страна-агрессор увеличила масштабы фейка и нафантазировала уничтожение сразу «пяти пусковых установок» и «многофункциональной радиолокационной станции».

