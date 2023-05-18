Поврежденный ЗРК Patriot в Украине полностью восстановили — Пентагон

18 мая, 21:15
Поделиться:
ЗРК Patriot (Фото:Apocalypto321/Twitter)

ЗРК Patriot (Фото:Apocalypto321/Twitter)

Заместительница спикера Министерства обороны США Сабрина Синг заявила, что поврежденный в результате российской атаки зенитно-ракетный комплекс Patriot отремонтировали, он полностью восстановлен и в рабочем состоянии.

Во время брифинга в четверг, 18 мая, Синг подтвердила, что одна система Patriot была повреждена, но уже полностью восстановлена. В Белом доме ранее не смогли подтвердить эту информацию.

Видео дня

Читайте также:
Охота за Patriot в Киеве. Как Кинжал мог повредить пусковую установку

Ранее телеканал CNN со ссылкой на источники среди американских чиновников сообщил, что ЗРК Patriot получил незначительные повреждения двух компонентов, но продолжал работу. Спикер Командования Воздушных сил Украины Юрий Игнат не стал комментировать эту информацию и повторил, что Patriot работает.

Читайте также:

ПВО Patriot в Польше (Фото:REUTERS/Kacper Pempel) «Фиаско россиян». Украинские зенитчики выжали из Patriot то, о чем американцы не догадывались — интервью с экспертом Defence Express

Он также заявил, что уничтожить системы Кинжалом невозможно, и призвал «не беспокоиться о судьбе Patriot».

В ночь на 16 мая Россия массировано атаковала Украину с северного, южного и восточного направлений ракетами разных типов воздушного, морского и наземного базирования. По данным Генштаба, защитники Украины уничтожили все вражеские ракеты: шесть аэробаллистических ракет Кинжал, девять крылатых ракет Калибр и десять ракет наземного базирования (С-400, Искандер-М).

Читайте также:
Уцелел ли ЗРК Patriot? Почему не стоит верить заявлениям РФ об уничтожении комплекса и что произошло во время атаки: главные аргументы

Минобороны России, пытаясь оправдаться после провальной ракетной атаки на Украину, заявило о «пораженном Patriot». Позже страна-агрессор увеличила масштабы фейка и нафантазировала уничтожение сразу «пяти пусковых установок» и «многофункциональной радиолокационной станции».

Редактор: Нина Григорская

Теги:   ПВО Пентагон Минобороны США ЗРК Patriot Война России против Украины ПВО Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X