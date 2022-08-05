В бухту Севастополя зашел российский корабль Василий Быков с обожженным бортом, он мог быть поражен ракетой — СМИ
Патрульный корабль Василий Быков с обожженным бортом в Севастопольской бухте (Фото:Крым.Реалии)
В пятницу, 5 августа, около в Севастопольскую бухту зашел патрульный корабль проекта 22160 типа Василий Быков Черноморского флота России, сообщают Крым.Реалии.
Правый борт корабля в районе кормы обгорел. На корме размещена армейская пусковая установка зеленого цвета.
В 09.30 корабль с помощью буксиров пришвартовался у Куриной пристани.
В четверг, 4 августа, военно-морской эксперт HI Sutton из проекта OSINT написал в Twitter, что российский военный корабль вблизи оккупированного Севастополя вдруг начал выпускать дымовую завесу, после чего был окутан клубами черного дыма.
Эксперт также обнародовал соответствующие фото.
По его словам, маскировка российского корабля с помощью дымовых приманок не помогла ему спастись от попадания украинской ракеты и именно поэтому его окутали клубы черного дыма. Однако окончательной ясности на этот счет нет.
По данным эксперта, на фото запечатлен патрульный корабль проекта 22160 типа Василий Быков.
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