В бухту Севастополя зашел российский корабль Василий Быков с обожженным бортом, он мог быть поражен ракетой — СМИ 5 августа, 15:05 Патрульный корабль Василий Быков с обожженным бортом в Севастопольской бухте (Фото:Крым.Реалии)

В пятницу, 5 августа, около в Севастопольскую бухту зашел патрульный корабль проекта 22160 типа Василий Быков Черноморского флота России, сообщают Крым.Реалии.

Правый борт корабля в районе кормы обгорел. На корме размещена армейская пусковая установка зеленого цвета.

В 09.30 корабль с помощью буксиров пришвартовался у Куриной пристани.

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В четверг, 4 августа, военно-морской эксперт HI Sutton из проекта OSINT написал в Twitter, что российский военный корабль вблизи оккупированного Севастополя вдруг начал выпускать дымовую завесу, после чего был окутан клубами черного дыма.

Эксперт также обнародовал соответствующие фото.

По его словам, маскировка российского корабля с помощью дымовых приманок не помогла ему спастись от попадания украинской ракеты и именно поэтому его окутали клубы черного дыма. Однако окончательной ясности на этот счет нет.

По данным эксперта, на фото запечатлен патрульный корабль проекта 22160 типа Василий Быков.



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