«Не подлежит восстановлению». Поврежденное в результате российских обстрелов здание Николаевской ОГА, вероятно, снесут — Ким 10 декабря, 13:01 Николаевская ОГА после обстрела, 29 марта 2022 года (Фото:Виталий Ким / Telegram)

Здание Николаевской облгосадминистрации, разрушенное в марте в результате ракетного удара войск РФ, вероятно, снесут.



Об этом глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил в комментарии Радио Свобода.



«К сожалению, есть экспертиза, что оно (здание — ред.) не подлежит восстановлению. На решение облсовета будет вынесен вопрос о его списании и списании имущества, которое там было потеряно. Я думаю, что это приведет к сносу и новому строительству», — сказал Ким.



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29 марта российские оккупанты нанесли удар по Николаеву, из-за чего частично обрушилось здание областной госадминистрации. Разрушена центральная секция здания с первого по девятый этаж.

В результате попадания снаряда в здание Николаевской ОГА погибло 28 человек.

