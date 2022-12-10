«Не подлежит восстановлению». Поврежденное в результате российских обстрелов здание Николаевской ОГА, вероятно, снесут — Ким

10 декабря, 13:01
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Николаевская ОГА после обстрела, 29 марта 2022 года (Фото:Виталий Ким / Telegram)

Николаевская ОГА после обстрела, 29 марта 2022 года (Фото:Виталий Ким / Telegram)

Здание Николаевской облгосадминистрации, разрушенное в марте в результате ракетного удара войск РФ, вероятно, снесут.

Об этом глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил в комментарии Радио Свобода.

«К сожалению, есть экспертиза, что оно (здание — ред.) не подлежит восстановлению. На решение облсовета будет вынесен вопрос о его списании и списании имущества, которое там было потеряно. Я думаю, что это приведет к сносу и новому строительству», — сказал Ким.

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29 марта российские оккупанты нанесли удар по Николаеву, из-за чего частично обрушилось здание областной госадминистрации. Разрушена центральная секция здания с первого по девятый этаж.

В результате попадания снаряда в здание Николаевской ОГА погибло 28 человек.

Редактор: Виктория Бедрак

Теги:   Николаев ОГА Николаевская область Война России против Украины Виталий Ким

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