Повреждение самолета-разведчика А-50 в Беларуси. Опасность обстрела Украины Кинжалами не исчезла — Игнат 4 марта, 15:23 Российский самолет-разведчик А-50, базировавшийся в Мачулищах (Фото:Maxar Technologies/Handout via Reuters)

Спикер Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что угроза обстрела Украины российскими гиперзвуковыми авиационными ракетными комплексами Кинжал не исчезла, даже несмотря на повреждение в Мачулищах российского самолета-разведчика А-50.

Об этом он сказал в эфире национального телемарафона.

«Уменьшатся ли возможности запуска ракет Кинжал? Здесь вопрос, ведь у них ведь не один тот самолет А-50 летает. И почему, собственно, не может работать МиГ-31? Здесь разные ракеты пускают. Угроза есть, не нужно расслабляться. Безопасность — прежде всего, соблюдение тревог», — сообщил Игнат.

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По его словам, стратегическая и тактическая авиация передвигается по всей территории РФ.

«Не столь важно, где он размещается. Потому что он может просто прилететь, быть несколько часов в воздушном пространстве и обеспечивать работу, которую делал предыдущий поврежденный самолет», — сказал спикер Воздушных сил ВСУ.

Юрий Игнат добавил, что сегодня враг использует все методы разведки: радиолокационную, воздушную, космическую.

26 февраля на белорусском военном аэродроме Мачулищи, который использует российская авиация, раздались взрывы. По предварительным данным, был поврежден самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50У ВКС РФ.

Глава белорусской оппозиционной инициативы BYPOL Александр Азаров сообщил, что диверсию организовали белорусские партизаны.

После атаки белорусские пограничники ужесточили проверку на выезде из страны. По данным правозащитной организации Вясна, после взрыва на аэродроме в Беларуси задержали по меньшей мере шесть человек.

Беларускі Гаюн 2 марта сообщил, что А-50 улетел в Россию — вероятно, на 25-й авиационный ремонтный завод в Таганроге.

В BYPOL заявили, что у самолета могут быть повреждены трехкоординатная радиолокационная станция (локатор) и повреждение в районе обтекателя антенны спутниковой радиолинии в передней части. По словам инициативы, атаку провели с помощью двух дронов, которые несли по 200 граммов взрывчатки в тротиловом эквиваленте и поражающий элемент — металлические шарики.

Единственный возможный признак повреждения самолета на спутниковых снимках — следы темных пятен на антенне РЛС самолета и более темное правое крыло.