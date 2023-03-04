Повреждение самолета-разведчика А-50 в Беларуси. Опасность обстрела Украины Кинжалами не исчезла — Игнат

4 марта, 15:23
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Российский самолет-разведчик А-50, базировавшийся в Мачулищах (Фото:Maxar Technologies/Handout via Reuters)

Российский самолет-разведчик А-50, базировавшийся в Мачулищах (Фото:Maxar Technologies/Handout via Reuters)

Спикер Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что угроза обстрела Украины российскими гиперзвуковыми авиационными ракетными комплексами Кинжал не исчезла, даже несмотря на повреждение в Мачулищах российского самолета-разведчика А-50.

Об этом он сказал в эфире национального телемарафона.

«Уменьшатся ли возможности запуска ракет Кинжал? Здесь вопрос, ведь у них ведь не один тот самолет А-50 летает. И почему, собственно, не может работать МиГ-31? Здесь разные ракеты пускают. Угроза есть, не нужно расслабляться. Безопасность — прежде всего, соблюдение тревог», — сообщил Игнат.

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По его словам, стратегическая и тактическая авиация передвигается по всей территории РФ.

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«Не столь важно, где он размещается. Потому что он может просто прилететь, быть несколько часов в воздушном пространстве и обеспечивать работу, которую делал предыдущий поврежденный самолет», — сказал спикер Воздушных сил ВСУ.

Юрий Игнат добавил, что сегодня враг использует все методы разведки: радиолокационную, воздушную, космическую.

26 февраля на белорусском военном аэродроме Мачулищи, который использует российская авиация, раздались взрывы. По предварительным данным, был поврежден самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50У ВКС РФ.

Глава белорусской оппозиционной инициативы BYPOL Александр Азаров сообщил, что диверсию организовали белорусские партизаны.

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После атаки белорусские пограничники ужесточили проверку на выезде из страны. По данным правозащитной организации Вясна, после взрыва на аэродроме в Беларуси задержали по меньшей мере шесть человек.

Беларускі Гаюн 2 марта сообщил, что А-50 улетел в Россию — вероятно, на 25-й авиационный ремонтный завод в Таганроге.

В BYPOL заявили, что у самолета могут быть повреждены трехкоординатная радиолокационная станция (локатор) и повреждение в районе обтекателя антенны спутниковой радиолинии в передней части. По словам инициативы, атаку провели с помощью двух дронов, которые несли по 200 граммов взрывчатки в тротиловом эквиваленте и поражающий элемент — металлические шарики.

Единственный возможный признак повреждения самолета на спутниковых снимках — следы темных пятен на антенне РЛС самолета и более темное правое крыло.

https://www.youtube.com/embed/Bwme8StZ44A
Редактор: Дарья Балагурчик

Теги:   Беларусь Обстрел Ракеты Российские самолеты Война России против Украины Воздушные силы Вооруженных сил Украины А-50

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