Повреждение машин на Соломенской в Киеве произошло из-за "гидравлических испытаний" - Киевэнерго

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В Киевэнерго отметили, что график испытаний был согласован с городскими властями

В Киевэнерго отметили, что график испытаний был согласован с городскими властями

Причиной прорыва трубы на улице Соломенской в Киеве, в результате которого были повреждены несколько припаркованных автомобилей, стали "гидравлические испытания".

Об этом говорится в заявлении Киевэнерго в Facebook.

"Напоминаем, гидравлические испытания проводятся ежегодно для диагностики теплосетей в межотопительный сезон с целью предупреждения аварийности в холодное время года", - заявили в компании.

Как сообщается, на данное время повреждение магистральный трубопровод диаметром 400 мм локализовано, а утечка воды остановлена.

В Киевэнерго также отметили, что график проведения гидравлических испытаний был согласован с городскими властями.

"Также компания отмечает, что в охранных зонах теплосетей запрещено законодательством строительство любых сооружений и размещение любых инфраструктурных объектов. Ежегодно в начале испытаний Киевэнерго предоставляет предписания с напоминанием о необходимости освободить охранные зоны от посторонних объектов", - добавили в компании.

В то же время о поврежденных в результате аварии автомобилях и о возможных компенсациях их владельцам в заявлении ничего не говорится.

Ранее сообщалось, что в Киеве из-за прорыва трубы пятиметровый фонтан разбил несколько машин.

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