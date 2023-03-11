Последствия обстрела Запорожья. Оккупанты разрушили промышленный объект и повредили газопровод

11 марта, 21:47
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Последствия российского обстрела Запорожья 11 марта (Фото:Офис генерального прокурора/Telegram)

Последствия российского обстрела Запорожья 11 марта (Фото:Офис генерального прокурора/Telegram)

В результате очередного российского обстрела Запорожья 11 марта разрушены территория и помещение одного из промышленных объектов города, поврежден газопровод. Правоохранители открыли уголовное производство.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

Отмечается, что Запорожская областная прокуратура начала досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны по ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины.

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В субботу, 11 марта, оккупационная армия РФ нанесла очередной ракетный удар по Запорожью из зенитно-ракетного комплекса С-300.

Редактор: Владислав Вергун

Теги:   Газопровод Запорожье ЗРК С-300 Офис генерального прокурора Повреждения ракетный обстрел

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