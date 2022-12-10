Атака на юг. Воздушные силы Украины ночью сбили десять из 15 дронов-камикадзе

10 декабря, 08:34
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REUTERS/Roman Petushkov

REUTERS/Roman Petushkov

Россия атаковала юг Украины иранскими дронами-камикадзе Shahed-136/131 в ночь на субботу, 10 декабря. Воздушные силы ВСУ сообщили об уничтожении десяти из 15.

Подразделения воздушного командования Юг ВС Вооруженных сил Украины сбили вражеские беспилотники над Херсонской (четыре), Николаевской (четыре) и Одесской областями (два).

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В ОК Юг рассказали, что оккупанты атаковали объекты энергетической инфраструктуры в Одесской области, нанеся существенные разрушения. Тысячи потребителей остались без электричества, информации о пострадавших нет. Продолжается работа спасательных и восстановительных служб.

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Редактор: Катерина Денисова

Теги:   Одесская область Иран Херсонская область Николаевская область Война России против Украины дроны-камикадзе

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