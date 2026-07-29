Воздушные силы сообщили о падении F-16, пилот катапультировался

29 июля, 21:47
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Украина потеряла истребитель F-16 во время выполнения боевой задачи (Фото: REUTERS/Lukasz Glowala)

Украина потеряла истребитель F-16 во время выполнения боевой задачи (Фото: REUTERS/Lukasz Glowala)

Воздушные силы ВСУ вечером в среду, 29 июля, сообщили, что на борту F-16 произошла внештатная ситуация во время боевого вылета, пилот благополучно катапультировался. На месте падения самолета работают эксперты.

Как сообщается в Telegram-канале Воздушных сил, пилота успешно эвакуировали и доставили в больницу для обследования и диагностики.

В Воздушных силах рассказали, что с истребителем F-16 была утрачена связь, когда пилот перехватывал российские воздушные цели на одном из направлений фронта. Предварительно, на борту произошла внештатная ситуация, и пилот был вынужден катапультироваться.

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На месте падения самолета сейчас работают специалисты и правоохранители, в результате аварии жертв и разрушений не зафиксировано. Причины катастрофы устанавливаются.

21 июля председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Джон Дэниел Кейн заявил сенаторам, что украинский F-16 впервые сбил российский истребитель в воздушном бою.

В июне президент Владимир Зеленский заявил, что в этом году Украина должна получить первые истребители F-16 от Бельгии.

Аналитики Defense Express отмечали, что к 2030 году Украина может получить от союзников до 129 западных истребителей, среди которых F-16, Mirage и Gripen

Редактор: Нина Григорская

Теги:   F-16 Воздушные силы Вооруженных сил Украины Катастрофа F-16

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