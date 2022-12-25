Воздушная тревога по всей Украине. Беларускі Гаюн сообщил о поднятии истребителей

25 декабря, 09:37
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Истребители МиГ-31 могут быть носителями ракет Кинжал (Фото:Tom_1982/Flickr)

Истребители МиГ-31 могут быть носителями ракет Кинжал (Фото:Tom_1982/Flickr)

По всей Украине, кроме оккупированного Крыма, объявлена воздушная тревога в воскресенье, 25 декабря. Мониторинговая группа Беларускі Гаюн сообщает о поднятии в воздух истребителей, в частности, МиГ-31К, который может быть носителем ракет Кинжал.

Воздушная тревога была объявлена в Киеве в 09:23. После этого она начала распространяться на другие области Украины.

О взлете вражеской авиации Беларускі Гаюн сообщил в 08:30. Речь идет об аэродромах в Барановичах (два истребителя) и Мачулищах (ДРЛО Ил-76 А-50У Сергей Атаянц). Также в 09:15 взлетел МиГ-31К, в 10:13 — истребитель сопровождения в Барановичах.

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Фото: alerts.in.ua

20 декабря Беларускі Гаюн сообщил, что Россия начала перебрасывать военную технику с полигонов Беларуси ближе к украинской границе. После встречи с главой Кремля Владимиром Путиным Александр Лукашенко заявил, что Беларусь поставила на боевое дежурство российские С-400 и Искандеры. В ISW предполагают, что ими могут управлять военные РФ. Также Минск заявил о перебрасывании из России в Беларусь партии ЗРК Тор-М2К.

По словам главы украинской разведки Кирилла Буданова, разведывательных данных о неизбежной угрозе вторжения с территории Беларуси сейчас нет, но исключать такую возможность полностью нельзя.

https://www.youtube.com/watch?v=wXIQThktY0U
Редактор: Катерина Денисова

Теги:   Беларусь Истребители Истребитель Война России против Украины Воздушная тревога

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