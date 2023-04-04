Воздушная тревога по всей Украине. Беларускі Гаюн сообщает о взлете истребителя

4 апреля, 12:45
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Истребители МиГ-31 могут являться носителями ракет Кинжал (Фото:Tom_1982/Flickr)

Истребители МиГ-31 могут являться носителями ракет Кинжал (Фото:Tom_1982/Flickr)

По всей Украине объявили воздушную тревогу во вторник, 4 апреля. Мониторинговая группа Беларускі Гаюн сообщает о поднятии истребителя МиГ-31К, который может быть носителем ракет Кинджал.

Самолет взлетел в 12:30 с аэродрома Мачулищи. После сообщения группы во всех регионах Украины объявили воздушную тревогу.

alerts.in.ua
Фото: alerts.in.ua

Накануне Беларускі Гаюн сообщил, что российско-белорусские учения продлили еще как минимум до 10 апреля. По поручению диктатора Александра Лукашенко в стране начали проверку боеспособности армии. Командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев заверил, что украинские военные следят за перемещением военной техники в Беларуси и находятся в постоянной боевой готовности.

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Редактор: Катерина Денисова

Теги:   Беларусь Миг-31 Воздушная тревога

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