Воздушная тревога по всей Украине. Беларускі Гаюн сообщил о взлете истребителей 3 февраля, 10:42 Истребители МиГ-31 могут являться носителями ракет Кинжал (Фото:Tom_1982/Flickr)

По всей Украине объявлена воздушная тревога в пятницу, 3 февраля. Мониторинговая группа Беларускі Гаюн сообщает о поднятии в воздух истребителей МиГ-31К, которые могут быть носителями ракет Кинжал.

Воздушную тревогу объявили в Киеве и Харьковской области в 10:30. После этого она начала распространяться на другие регионы Украины.



О взлете вражеской авиации Беларускі Гаюн сообщил в 10:05. Речь идет об аэродромах в Мачулищах — ДРЛО А-50У ВКС РФ. В 10:21 и 10:44 поднялись МиГ-31.



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Фото: alerts.in.ua

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