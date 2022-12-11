«Ситуация часто преувеличена». Могут ли мобилизовать военнообязанного не в той области, где он зарегистрирован — полковник ВСУ

11 декабря, 08:38
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Мобилизация 2022−2023 в Украине — последние новости (Фото:Генеральный штаб ВСУ/facebook)

Мобилизация 2022−2023 в Украине — последние новости (Фото:Генеральный штаб ВСУ/facebook)

НВ разобрался, могут ли вручить лицу повестку вне региона его регистрации проживания, например, на блокпосте в другой области.

Об этом полковник Роман Горбач, начальник управления персонала штаба Командования Сухопутных войск ВСУ, рассказал в беседе с НВ.

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«Если гражданин надолго выбывает в другой регион, то должен "сняться" с военного учета и стать на новом месте. Если человек в командировке, должны быть соответствующие документы», — рассказал Горбач.

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На вопрос, есть ли полномочия у представителей центра комплектования в одной области направить на прохождение каких-либо действий в центре комплектования в другой области, Горбач ответил отрицательно.

"Нет. Но если в общении выяснится, что гражданин здесь живет какое-то время, то согласно закону он должен стать на военный учет. Его могут запросить для постановки на военный учет и уточнить все учетные данные. Если действительно на день поехал к родителям, например, и возвращается или наоборот, то я не думаю, что ему вручат повестку. Если вручат, это будет не совсем правильно. Но эта ситуация часто преувеличена", – объяснил военный.

Напомним, ранее военное командование сообщило, как наказывают за уклонение от мобилизации в Украине.

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Редактор: Лилия Витюк

Теги:   Мобилизация Военное положение Военнообязанные Призыв Война в Украине Военнослужащий

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